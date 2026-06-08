Пытался 'залечь на дно': СБУ задержала студента, который по заказу врага корректировал удары по Днепропетровщине

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала студента, которого подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами и корректировке ударов по Днепропетровской области. По данным следствия, он передавал врагу информацию о местах базирования украинских военных и логистических объектах.

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После содеянного задержанный пытался скрываться в арендованном доме в Черкасской области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Что известно

Задержанным оказался местный студент, который корректировал обстрелы Никопольского района. По данным следствия, молодой человек передавал россиянам координаты мест временного базирования и логистических центров Сил обороны. Кроме того, пытался собрать информацию о мостах и железнодорожных станциях, которые используются для грузовых перевозок.

Чтобы найти потенциальные цели, студент обследовал прифронтовые территории и фотографировал объекты. После этого к фотографиям добавлял геолокации на электронных картах и формировал агентурные отчеты для своих кураторов.

Впоследствии подозреваемый выехал в Черкасскую область, где рассчитывал скрыться, арендовав жилье. Однако сотрудники СБУ разыскали и задержали его. Во время обыска правоохранители изъяли смартфон, который содержал доказательства работы на врага.

Как выяснили правоохранители, российские спецслужбы завербовали студента через Telegram-каналы, где он искал возможность быстрого заработка. После вербовки он получил первое задание – поехать в Киев, установить место парковки автомобиля военнослужащего и передать соответствующие координаты представителю спецслужбы.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Молодого человека взяли под стражу без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала агента РФ, который помогал российским войскам готовить ракетно-дронную атаку по Днепру в ночь на 2 июня. По данным следствия, он собирал разведданные о работе украинской авиации и передавал их российским спецслужбам для поиска уязвимых мест в системе противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, контрразведка СБУ разоблачила и задержала российского агента, который сотрудничал с российской военной разведкой и шпионил за оборонными заводами на Закарпатье. Он также формировал базу данных сотрудников стратегических предприятий для дальнейшего использования спецслужбами РФ.

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