СБУ задержала корректировщика российских атак по Днепру 2 июня. Фото

Служба безопасности Украины задержала агента РФ, который помогал российским войскам готовить ракетно-дроновую атаку по Днепру в ночь на 2 июня. По данным следствия, он собирал разведданные о работе украинской авиации и передавал их российским спецслужбам для поиска уязвимых мест в системе противовоздушной обороны.

Задержанным оказался завербованный врагом бывший военный из Криничанского района Днепропетровской области, который также имел российский паспорт. Об этом сообщила СБУ.

Следил за полетами украинской авиации

Как установили следователи, главной задачей агента было отслеживание времени и маршрутов полетов истребителей и ударных вертолетов Вооруженных сил Украины, которые обеспечивают защиту воздушного пространства прифронтового региона.

Полученные данные российские захватчики использовали для выявления "слабых мест" украинской ПВО и установления вероятных координат базирования боевой авиации, чтобы нанести туда комбинированные удары ракетами и беспилотниками.

Для сбора информации злоумышленник выезжал на местность во время воздушных тревог и фиксировал координаты, направления и временные интервалы вылетов самолетов и вертолетов Сил обороны Украины.

Спецслужбы РФ завербовали экс-военного через Telegram

По материалам дела, предатель сам искал контакты с представителями страны-агрессора через один из Telegram-каналов. Именно через этот ресурс российские спецслужбы привлекли его к сотрудничеству.

Во время выполнения заданий агент передвигался на собственном автомобиле и постоянно менял маршруты и места наблюдения, пытаясь скрыть свою деятельность от правоохранителей.

Сотрудники СБУ задержали его по месту жительства. Во время обысков правоохранители изъяли российский паспорт, а также мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с представителями РФ и передачи разведывательной информации.

Предателю грозит пожизненное заключение

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В СБУ напомнили, что российские спецслужбы продолжают активно искать информаторов на территории Украины для корректировки ударов по военным и гражданским объектам. Правоохранители призывают граждан быть бдительными и сообщать о любых попытках вербовки или подозрительной деятельности.

