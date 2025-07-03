Пытали и угрожали близким: установлены 'работники' пыточной Купянска. Фото

Харьковские прокуроры идентифицировали 18 россиян и украинских предателей, так или иначе причастных к "работе" пыточной, который организовали захватчики во время оккупации Купянска. Сейчас прокуратура объявила подозрения всем фигурантам, причастным к пыткам гражданских лиц в городе во время оккупации.

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Однако только двум фигурантам сообщили о подозрении лично, а другим – заочно. Последние объявлены в розыск, сообщили в Офисе генерального прокурора.

В Купянске, который оставался в оккупации с марта по сентябрь 2022 года, пыточная камера функционировала на территории районного отдела полиции. После деоккупации города правоохранители установили более 110 пострадавших, которые находились в застенках. Это учителя, спасатели, участники боевых действий, представители органов государственной власти, волонтеры и другие мирные жители.

Их пытали так называемый "начальник" незаконно образованного оккупационными войсками "Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области", российские военные, боевики из самопровозглашенных "республик" Украины, а также бывшие полицейские, которые перешли на сторону врага.

"Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали многочисленные факты жестокого обращения с населением. Людей удерживали в нечеловеческих условиях: в камерах – антисанитария, отсутствие воды, медицинской помощи. Жилая площадь на одного задержанного была критически малой, еда – преимущественно объедки военных", – отметили в ОГПУ.

Во время пыток потерпевших заставляли давать ложные показания в отношении себя или других лиц, признаваться в сотрудничестве с ВСУ или СБУ.

"Людей били руками, ногами, палками, применяли электрический ток. Задержанным угрожали убийством, пытками близких или задержанием родственников. В некоторых случаях пытки принимали форму психологического террора – имитировали расстрелы или заставляли рыть могилы себе и другим", – добавили в Офисе.

Всем фигурантам сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Украинцам из их числа дополнительно инкриминируют коллаборационную деятельность (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

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