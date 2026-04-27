'Проводятся экспертизы': Клименко озвучил новую информацию о психологическом состоянии 'голосеевского стрелка'

"Голосеевский стрелок" Дмитрий Васильченков в 2025 году получил медсправку, которая позволяла продлить разрешение на оружие, в частной клинике; к этому медицинскому учреждению у правоохранителей есть вопросы. Судя по действиям и суждениям правонарушителя, можно предположить, что он находился в "особом психологическом состоянии".

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он пообщался с журналистами в обновленном Национальном музее "Чернобыль". Среди прочего, он отметил ветеранов и нынешних работников, которые были ликвидаторами, которые сейчас охраняют и обороняют Зону отчуждения, строителей и работников музея. Министр вручил 40 отличий КМУ и МВД.

Что известно о психологическом состоянии "голосеевского стрелка"

Клименко рассказал, что Васильченков "получал медицинскую справку для продления разрешения на оружие в частной клинике в декабре 2025 года". "И к этой частной клинике, конечно, есть вопросы", – отметил он.

Справка не была подделанной, она настоящая. "Но есть сомнение, что проводилось полное обследование", – сказал глава МВД.

Сейчас правоохранители изъяли документы. "И вообще заострим сейчас внимание на субъектах, которые могут выдавать такие справки", – подчеркнул Клименко.

"Что касается проверки. В рамках уголовного производства, я уверен, будут экспертизы. И экспертизы уже покажут, как эта справка выдавалась и каким образом он ее получил.

А что касается его состояния, то будет уже посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, которая тоже должна дать ответ В то же время, если невооруженным глазом посмотреть, как он действовал и что он говорил, и ту информацию, которую подал Офис генерального прокурора, то можно предположить, что он был в особом психологическом состоянии", – считает министр внутренних дел.

Как писал OBOZ.UA:

– Генпрокурор Руслан Кравченко ранее сообщил, что злоумышленник, который совершил теракт в Киеве 18 апреля, системно готовился к преступлению, отрабатывая навыки прицельной стрельбы. Согласно записям с его телефона, он называл людей "свиньями", призывал к насилию на идеологической почве.

– "Голосеевский стрелок" записывал свои действия на диктофон. Из этих аудио стало известно, что трагедия началась с бытового конфликта с соседом.

