Проникновения или вмешательства не было: в ГПСУ опровергли информацию о взломе российскими хакерами камер на границе

Разведслужбы стран НАТО заявили о возможном взломе пограничных камер видеонаблюдения, к которому якобы причастны хакеры российского ГРУ. В то же время Государственная пограничная служба Украины отрицает любое вмешательство в свои системы.

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Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина. По его словам, ни на пунктах пропуска, ни на зеленом участке границы никаких случаев постороннего доступа или взлома камер не фиксировалось.

"По системам видеонаблюдения ГПСУ на границе проникновения или вмешательства не было", – сказал Демченко.

По его словам, пограничные службы соседних государств также не сообщали о подозрительной активности или вмешательстве в их информационные системы, в том числе и на системы видеонаблюдения.

В ГПСУ отметили, что поддерживают регулярную связь с коллегами за рубежом, чтобы оперативно реагировать на любые угрозы. В случае выявления кибератак в других странах, украинская сторона учтет эти данные в организации собственной защиты. Пока никаких подтверждений реального влияния на системы видеонаблюдения Украины не зафиксировано.

Между тем Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) обнародовало отчет, в котором отмечается, что российское ГРУ активно проводит кибератаки с 2022 года. Речь идет о подразделении 85-го Центра специальных служб, известном также как Fancy Bear, APT28 или BlueDelta.

По информации из отчета, основной мишенью атак стали логистические компании, связанные с поставкой помощи Украине. Среди прочего, хакеры получили доступ к тысячам IP-камер на пограничных пунктах и железнодорожных узлах, что позволило разведке РФ в режиме реального времени наблюдать за колоннами помощи.

Издание The Guardian, ссылаясь на источники в британской разведке, сообщило, что российское ГРУ могло в реальном времени наблюдать за передвижением грузов с помощью взломанных камер. Вероятно, это позволило россиянам отслеживать военные колонны и грузы на пути в Украину.

В то же время британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC) предупредил частные компании об опасности и призвал к срочным мерам киберзащиты. В отчете указано, что около 10 тысяч камер было установлено возле стратегических объектов, и 80% из них размещались в Украине, остальные – в странах-соседях: Румынии, Польше, Венгрии и Словакии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европе разоблачили российскую шпионскую сеть, которая охватывала пять стран. Шпионы страны-агрессора работали в Греции, Кипре, Болгарии, Черногории и Литве.

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