Спецслужбы Литвы и Греции раскрыли сеть шпионов ГРУ, которая действовала в пяти странах Европы – СМИ

В Европе разоблачили российскую шпионскую сеть, которая охватывала пять стран. Шпионы страны-агрессора работали в Греции, Кипре, Болгарии, Черногории и Литве.

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Шпионскую сеть разоблачили греческие и литовские спецслужбы. Об этом сообщает издание Kathimerini.

Отмечается, что двое этнических греков, которые родились в грузинском регионе Цалка, являются центральными фигурантами этого дела.

Один из них, 53-летний мужчина, проживающий в Салониках, был арестован в марте в Литве по обвинению в подготовке убийства российского диссидента. Считается, что он является оперативником российской военной разведки ГРУ.

Второй подозреваемый, 59-летний маляр из Александруполи, был арестован в Греции на прошлой неделе. Ему предъявлены обвинения в шпионаже – власти утверждают, что мужчина был завербован для наблюдения и фотографирования военных грузов НАТО в местном порту.

Это дело является продолжением аналогичной деятельности ГРУ с участием российских агентов, проживавших на севере Греции. Эта сеть была разоблачена в 2024 году. Сейчас следователи изучают возможные связи между обеими операциями.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 мая в центре венгерской столицы Будапешта задержали бывшего украинского дипломата Сергея Александрова. Венгрия обвинила его в шпионаже, что в Министерстве иностранных дел Украины назвали "охотой на ведьм".

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