Было использовано 10 тыс. камер: в The Guardian раскрыли, как Россия шпионила за поставками оружия в Украину

Страна-террорист Россия с помощью тысяч камер видеонаблюдения пыталась мониторить поставки военной помощи Украине от западных союзников. Агрессор получил доступ к камерам возле переправ, военных объектов и железнодорожных станций в ключевых местах Европы.

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Также россияне систематически проводят вредоносные киберкампании против государственных и частных организаций в странах-членах НАТО. Об этом сообщает The Guardian.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании проинформировал, что россияне получили доступ к камерам видеонаблюдения с целью сорвать помощь Украине. Оккупантов интересовали записи возле железнодорожных станций, военных объектов и мостов в разных европейских странах.

Подразделение российской военной разведки также обвиняется в использовании целого ряда методов для атаки на организации, доставляющие военную помощь. В частности, россияне осуществляли рассылку фишинговых писем, содержащих порнографию и поддельную профессиональную информацию. Кроме того, РФ пыталась украсть пароли, чтобы получить доступ к учетным записям для проникновения в государственные системы.

Британский центр кибербезопасности отметил, что такое деятельностью в РФ занимается подразделение, известное как APT 28 и Fancy Bear. С начала полномасштабного вторжения в Украину эти российские структуры проводят кибератаки против стран-членов НАТО. При чем жертвами российских хакерских атак стают как государственные, так и частные организации.

В своей консультативной записке Национальный центр кибербезопасности Великобритании призвал частные компании, занимающиеся доставкой военной помощи, "принять немедленные меры для своей защиты". Сообщается, что около 10 тыс. камер были использованы вблизи военных объектов и железнодорожных станций для отслеживания перемещения оружия в Украину.

Также специалисты уточнили, что 80% таких камер находились в Украине и 10% в Румынии. Еще 4% атакованных камер находились в Польше, 2,8% в Венгрии и 1,7% в Словакии. Местоположение остальных атакованных камер не было указано.

Россиянами были предприняты и другие попытки, направленные на сбор конфиденциальной информации о поставках оружия. Речь идет о расписании поездов и документах о содержании грузов. Как минимум в одном случае злоумышленники пытались использовать голосовой фишинг, чтобы получить доступ к закрытым аккаунтам, выдавая себя за сотрудников IТ-компании.

Как сообщал OBOZ.UA, в Великобритании сообщили, что совместно с союзниками разоблачили масштабную киберкампанию России против организаций, который занимаются передачей помощи Украине.

Напомним, в США уровень поддержки гражданами Украины остается высоким, поскольку избиратели хотят, чтобы президент Дональд Трамп был более жестким в отношении страны-агрессора России. Так, 62% опрошенных избирателей считают, что администрация Трампа должна продолжать поставлять оружие Украине и вводить санкции против РФ.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон сотрудничает с партнерами по НАТО, чтобы найти дополнительные системы ПВО Patriot для Украины. В то же время, по его словам, решений относительно новых пакетов помощи еще не принято.

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