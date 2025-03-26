Призывал к геноциду украинцев: СБУ сообщила о подозрении российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву

Следователи Службы безопасности Украины заочно объявили подозрение пропагандисту Владимиру Соловьеву сразу по пяти статьям Уголовного кодекса. Этот топ-пропагандист является одним из главных рупоров Кремля и входит в медийный пул российского диктатора Владимира Путина.

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В СБУ 26 марта сообщили, что задокументировали преступления Соловьева. Он популяризирует войну РФ против Украины, оправдывает военные преступления, неоднократно призывал к геноциду украинцев и ударам тактическим ядерным оружием.

Кроме того, в недавних выступлениях на кремлевском телевидении он поощрял полный захват четырех областей на юге и востоке нашей страны.

Пресс-служба добавила, что фигурант в течение 2024-2025 годов часто "предлагал" обстрелами уничтожать гражданскую инфраструктуру и жителей украинских городов в разных регионах Украины.

На основании задокументированных фактов Соловьев получил подозрение по:

▪️ ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

▪️ ч. 2 ст. 442 (геноцид);

▪️ ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

▪️ ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

▪️ ст. 436 УК (пропаганда войны).

"Поскольку преступник скрывается от правосудия в России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности", – подытожили в СБУ.

Как писал OBOZ.UA, ранее Служба безопасности заочно сообщила о подозрении российскому актеру и звезде сериала "Кадеты" Борису Корчевникову, который откровенно призывал к уничтожению украинцев. 42-летний артист неоднократно оправдывал военные преступления армии РФ, а также незаконно ездил на временно оккупированные территории нашего государства.

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