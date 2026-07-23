"Пристегнули наручниками к машине и применили газовый баллончик": Лубинец рассказал об инциденте с участием ТЦК в Хмельницкой области. Видео

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что взял под личный контроль проверку информации о возможном превышении полномочий сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки в Хмельницкой области. По его словам, речь идет об инциденте, в ходе которого 61-летнего мужчину якобы приковали наручниками к автомобилю, применили к нему физическую силу и газовый баллончик.

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Об этом омбудсмен сообщил в своих соцсетях. Он также обнародовал видео, на котором запечатлена часть инцидента.

Что известно об инциденте

По словам Лубинца, событие произошло в поселке Лехновка Хмельницкой области.

Как отметил омбудсман, в социальных сетях и местных СМИ распространяется информация о том, что во время мероприятий, связанных с мобилизацией, 61-летнего мужчину якобы приковали наручниками к автомобилю, применили к нему физическую силу и газовый баллончик.

Об этом случае публично сообщил сын мужчины, который проходит службу в Вооруженных силах Украины.

Омбудсмен взял дело под личный контроль

Лубинец сообщил, что его представительница в Хмельницкой области Оксана Кизаева уже поговорила по телефону с пострадавшим мужчиной.

По словам омбудсмена, тот рассказал, что самостоятельно обратился к врачу из-за полученных телесных повреждений. Представительница Офиса омбудсмена поддерживает с ним связь.

"Я взял дело под личный контроль", – подчеркнул Лубинец.

Он также сообщил, что Оксана Кизаева направиласоответствующие обращения в Территориальное управление Государственного бюро расследований в Хмельницком и Хмельницкий зональный отдел Военной службы правопорядка для проведения проверки изложенных фактов.

Кроме того, представитель омбудсмена в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса направил официальные запросы в Министерство обороны Украины, Генеральный штаб ВСУ и Главное управление Военной службы правопорядка в ВСУ.

Омбудсман требует проведения служебной проверки

Отдельно Лубинец обратился в Главное управление Военной службы правопорядка в ВСУ с требованием провести служебную проверку в отношении возможного превышения служебных полномочий должностными лицами ТЦК и СП.

По его словам, если будут установлены признаки административного правонарушения, необходимо составить соответствующий протокол, а в случае выявления признаков уголовного преступления – провести процессуальные действия в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса.

Лубинец в очередной раз призвал прекратить незаконные практики

Омбудсман подчеркнул, что каждый подобный случай лишь усиливает общественный спрос на прозрачность, законность и эффективный контроль за проведением мобилизационных мероприятий.

По его мнению, недостаточно реагировать лишь на отдельные инциденты – необходимо окончательно отказаться от практик, которые, по его словам, сформировались при предыдущем руководстве Министерства обороны.

"Каждый такой случай должен получить надлежащую правовую оценку, а виновные – понести ответственность. Только так можно гарантировать, что эти подходы не будут унаследованы новым руководством и больше никогда не станут нормой", — заявил Лубинец.

В то же время он подчеркнул, что защита государства является безусловным приоритетом, однако не может осуществляться ценой нарушения Конституции Украины, законов или прав человека. По словам омбудсмена, именно соблюдение законности и уважение к человеческому достоинству являются определяющими признаками правового государства даже в условиях войны.

Как сообщал OBOZ.UA:

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