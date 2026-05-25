Четыре дня провел без еды: в горах Румынии спасли обессиленного украинца, который блуждал неделю. Фото

Румынские чрезвычайники спасли украинца, который неделю блуждал в горах Марамуреш. 30-летнего обессиленного мужчину удалось обнаружить в труднодоступной местности благодаря поискам на вертолете.

Об этом сообщает ActualMM. Сейчас он получает необходимую медицинскую помощь.

23 мая друг семьи обратился в спасательную службу и сообщил, что гражданин Украины, который имеет проблемы со здоровьем, перестал выходить на связь и, вероятно, находится где-то в горной местности.

На поиски мужчины немедленно отправились спасатели Salavamont Maramureș вместе с пограничниками Поениле-де-Суб-Мунте из структуры ITPF Sighetu Marmației. Операция продолжалась в чрезвычайно сложных условиях до поздней ночи, однако, из-за темноты, ее пришлось приостановить.

На следующее утро поисковую операцию возобновили уже при поддержке авиации. К миссии привлекли вертолет POA Jibou 343 с горным спасателем на борту, который во время облета обнаружил украинца в чрезвычайно труднодоступной местности, куда наземные группы не могли добраться.

Мужчину эвакуировали к подножию горы, где его уже ждала другая бригада. Впоследствии каретой скорой помощи украинца доставили в ближайшую больницу.

Мужчина рассказал, что более недели бродил по горам, а последние четыре дня оставался без еды.

В спасательной операции участвовали горная служба Salvamont Maramureș, пограничная полиция Poienile de sub Munte, специалисты STS, бригада SMURD и авиаподразделение IGAV с вертолетом 343. Сейчас молодой украинец находится под наблюдением медиков.

Напомним, зимой румынские спасатели нашли в горах двух украинцев, которые незаконно покинули Украину. Мужчины пересекли границу с Румынией через горы Марамуреш, однако застряли в недоступной местности. Они находились в горах с признаками переохлаждения, без запасов пищи и не ориентировались в местности.

Как сообщал OBOZ.UA, житель Полтавщины пытался незаконно пересечь украинскую границу и едва не погиб в горах. В результате поисково-спасательных мероприятий мужчину нашли и передали медикам.

