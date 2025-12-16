Приговор вступил в законную силу: экс-президент Янукович проиграл апелляцию и должен отсидеть за решеткой 15 лет. Видео

Президент-предатель Виктор Янукович должен отбыть наказание в виде 15 лет лишения свободы за свой побег из Украины в феврале 2014 года. Он осужден за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу и подстрекательство к дезертирству.

Бывший президент судился, пытаясь обжаловать обвинительный приговор. Однако Киевский апелляционный суд отклонил апелляционные жалобы и согласился с решением коллег из Подольского райсуда, оставив его без изменений. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщил Офис генерального прокурора Украины.

Интересно, что в ОГПУ пошутили над Януковичем: на официальном сайте пресс-служба проиллюстрировала новость архивной фотографией, где экс-президент со злости ломает ручку. А в Telegram-канале ведомства вспомнили курьез с падением венка на голову тогдашнего главы государства.

Подробности решения суда

Во время апелляционного рассмотрения прокуроры ОГПУ обеспечили позицию обвинения. В итоге приговор суда в отношении Виктора Януковича (четвертого президента Украины) и Константина Кобзаря (бывшего заместителя начальника Управления государственной охраны – начальника Службы безопасности президента) вступил в законную силу.

Янукович заочно приговорен к 15 годам за решеткой по ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27 и ч. 2 ст. 408 Уголовного кодекса (организация незаконной переправки лиц через госграницу и подстрекательство к дезертирству).

Наказание назначено по совокупности совершенных преступлений, среди которых государственная измена и пособничество России в ведении против Украины агрессивной войны (за эти преступления Оболонский райсуд города Киева еще 24 января 2019-го приговорил беглеца к 13 годам лишения свободы).

Кобзарь, руководивший Службой безопасности Януковича, приговорен к 10 годам лишения свободы по ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 УКУ (организация незаконной переправки через госграницу и дезертирство).

Прокуроры доказали, что 23 февраля 2014 года тогдашний президент в сговоре со своим начальником Службы безопасности и при содействии представителей РФ незаконно покинул территорию Украины воздушным путем и организовал переправку через границу не менее 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих УГО.

Полет осуществлялся вне пунктов пропуска для воздушного сообщения. Осужденные вылетели на трех российских военных вертолетах под управлением летчика ВС РФ с окраины села Урзуф Мангушского района Донецкой области до российского аэродрома в городе Ейск. В дальнейшем маршрут пролегал через город Анапа, а затем преступники на военно-транспортном самолете, предоставленном ВС РФ, полетели к военному аэродрому "Гвардейское" на территории Автономной Республики Крым.

Затем Янукович решил окончательно покинуть территорию Украины при содействии российской армии. Находясь на территории воинской части Черноморского флота РФ в районе Казачьей бухты в Севастополе, он подстрекал военнослужащих УГО Украины, которые обеспечивали его личную охрану, к дезертирству и выезду в Российскую Федерацию.

В результате часть работников государственной охраны вместе с ним морским путем покинула Севастополь и на военную службу больше не вернулась.

Маршрут передвижения беглого президента по территории Украины и государства-агрессора России полностью контролировался и сопровождался сотрудниками федеральной службы охраны и военными южного военного округа РФ, а также согласовывался непосредственно с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Как писал OBOZ.UA, в начале декабря к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества был заочно приговорен бывший премьер-министр Украины, соратник Виктора Януковича Николай Азаров. Печерский районный суд города Киева признал его виновным в государственной измене.

