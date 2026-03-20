Предатель, который наводил удары РФ по позициям ПВО на Полтавщине, получил восемь лет тюрьмы: детали дела

Суд признал виновным 32-летнего мужчину, который помогал российским войскам готовить атаки на украинскую противовоздушную оборону в Полтавской области. Его задержали в Миргороде летом 2025 года после документирования сотрудничества с врагом.

Он систематически собирал и передавал данные о военных объектах. Об этом сообщило Управление СБУ в Полтавской области.

Фигурант искал "легкий заработок" в Telegram-каналах, где и был завербован представителями РФ. Ему поставили задачу собирать координаты объектов, обеспечивающих защиту воздушного пространства региона.

Мужчина проводил разведку на местности, фиксировал расположение радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов, после чего обозначал их на Google-картах и передавал куратору. Полученные данные планировали использовать для ракетно-дронных атак по территории области.

Во время обысков у него изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с российской стороной. Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 114-2 УК – несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ в условиях военного положения.

