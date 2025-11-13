Правоохранители Украины и Литвы задержали предателя, который перешел на сторону России и воевал против ВСУ. Фото

Литовские пограничники по материалам Нацполиции и СБУ задержали бывшего гражданина Украины, который добровольно перешел на сторону российских сил, и воевал против Украины. Военный преступник передан украинским силовикам.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины. Боевика задержали на литовско-белорусской границе, когда он пытался попасть в Евросоюз, используя паспорт Украины.

Подробности дела

Во время досмотра у мужчины был обнаружен также российский паспорт, и установлено, что он имеет действительный контракт с Министерством обороны РФ.

Следствие выяснило, что 33-летний задержанный – уроженец РФ, который проживал в Сумах. Во время полномасштабного вторжения РФ он добровольно перешел на сторону оккупантов, письменно отказался от гражданства Украины, вступил в оккупационные войска, и воевал против Украины на Херсонском направлении.

Правда, впоследствии предатель сбежал с огневых позиций и надеялся попасть в Евросоюз в статусе беженца из Украины и избежать наказания за совершенные преступления.

За государственную измену (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины) и военные преступления (ч. 1 ст. 438 УК) фигуранта ждет пожизненное лишение свободы. Сейчас он взят под стражу.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские правоохранители в рамках международной спецоперации "Мстители-2" идентифицировали более 600 боевиков ЧВК "Вагнер" и "Редут", которые причастны к военным действиям и преступлениям против гражданского населения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!