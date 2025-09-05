Правоохранители начали расследование по злоупотреблению бюджетными средствами в Ладыжине Винницкой области

В июле этого года Винницкая областная прокуратура установила, что договор подряда на капитальный ремонт дорожного покрытия, заключенный между Ладыжинским городским советом и "ФОПом", противоречит интересам государства, и инициировала возвращение в бюджет Ладыжина 11 млн грн.

А 21 августа этого года полиция Винницкой области сообщила, что расследует дело против директора строительной фирмы, которого подозревают в присвоении более 700 тыс. грн из бюджета Ладыжина. По данным следствия, руководитель ремонтировал и утеплял фасады дома в городе, используя материалы, которые не соответствовали проектной документации и были закуплены по завышенным ценам.

Об этом пишет известный экономический эксперт Борис Кушнирук.

"В последнее время, к сожалению, приходится часто говорить о манипуляциях и злоупотреблениях с бюджетными закупками. Еще один пример – город Ладыжин Винницкой области. Местные СМИ и общественность регулярно обращают внимание, что в тендерах Ладыжинского горсовета и коммунальных предприятий при содействии и.о. городского головы Александра Коломийца побеждают одни и те же фирмы. Обычно без какой-либо конкуренции", – отмечает Кушнирук.

Он, в частности, обращает внимание, что инцидент с завышенными ценами на утепление домов, которой расследует сейчас полиция Винницкой области, – далеко не первый подобный случай.

И напоминает о расследовании издания "Наші Гроші" "ФЛП-мультифункционал с переплатой утеплит дом в Ладыжине" в отношении ФЛП Александра Кулешова – старого друга и партнера и.о. городского головы Ладыжина Александра Коломийца. Этот предприниматель оказался единственным участником торгов, забрав заказ без конкурентной борьбы.

Ознакомившись с предоставленной им сметой, "Наші Гроші" обнаружили завышение стоимости строительных материалов для утепления более чем на 19%, или около 400 тыс. грн.

Как подчеркивает Кушнирук, только в 2023 году ФЛП Кулешов выиграл 28 тендеров от Ладыжинского городского совета, крупнейшего КП "Ладыжинский комбинат коммунальных предприятий" (которое ранее возглавлял Александр Коломиец) и КП "Ладжитлосервис". Общая сумма этих сделок превысила 11 млн грн.

"Всего на фирму Кулешова ООО "Хайтек Буд" и его же ФЛП приходится 169 контрактов с горсоветом и местными КП на общую сумму более 102 млн грн", – подчеркивает Борис Кушнирук.

Кроме сомнительных закупок для нужд города, в фокусе внимания СМИ и общественности также оказались закупки за бюджетные деньги Ладыжина для ВСУ. "Журналисты фиксируют многочисленные закупки без конкуренции, через сомнительные ФЛП и "прокладки", которые после сделок ликвидируются. Среди поставщиков – компании с уголовными производствами, подозрениями в завышении цен, задержками поставок и даже фигуранты реестра коррупционеров", – написал политолог, военнослужащий Кирилл Сазонов,

Он привел примеры подобных организаций: ООО "Главная Мануфактура" – подозрение в завышении цен; ООО "ТИВ" – создана в 2023 году, продавала дроны по завышенным ценам; ООО "ЖТК" – владелец в реестре коррупционеров.

Эксперт отмечает, что и.о. городского головы Ладыжина Александр Коломиец постоянно подчеркивает, что громада направляет на оборону 12,5% городского бюджета – это в разы больше, чем в соседних Гайсине и Жмеринке (где на эти цели идет не более 3%). "Но главный вопрос – как именно расходуются эти средства?" – подчеркивает Сазонов.

Он приводит примеры сомнительных ФЛП, у которых короткий промежуток времени между регистрацией и получением крупного контракта, что является типичным для схем с "прокладками" без открытой конкуренции. Например, с ФЛП Прочухан Александр в мае прошлого года заключили договор на закупку 14 аккумуляторов на дрон Mavic 3. На тот момент ФЛП был зарегистрирован всего месяц назад. Однако с ним было заключено договоров на 6,5 миллиона бюджетных средств.

По мнению политолога, такие злоупотребления должны стать предметом расследования для НАБУ, САП, ГБР и Генпрокуратуры. "Коломийцу могут инкриминировать сразу несколько статей Уголовного кодекса – от злоупотребления властью до растраты и служебного подлога", – отмечает Кирилл Сазонов.