Поставлял канцтовары и технику: предприниматель из Херсона сотрудничал с оккупантами и поплатился

Херсонская областная прокуратура завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении местного предпринимателя. Мужчину подозревают в ведении хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором.

Ему инкриминируют нарушение ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за сотрудничество с оккупационными властями. Об этом сообщает проект "Хочу к своим".

Следствие установило, что летом 2022 года, находясь на территории временно оккупированного Херсона, мужчина согласился на сотрудничество с оккупационной администрацией. Он перерегистрировал свой бизнес в так называемой "Налоговой службе Херсонской области" по российскому законодательству и открыл счет в банке РФ, что позволяло ему проводить финансовые операции с оккупантами.

Далее предприниматель поставлял канцтовары, компьютерную технику и другое оборудование для захваченных медицинских учреждений и органов местного самоуправления, которые действовали под контролем оккупационной администрации. Оплату за поставки он получал в российских рублях.

Фактически действия предпринимателя способствовали укреплению временной оккупационной власти и нарушали национальные интересы Украины. Ему грозит суровая уголовная ответственность за государственную измену, а дело будет рассматривать суд.

