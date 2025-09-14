'Важно не терять время': Зеленский – об ударах по нефтяной отрасли РФ, производстве оружия и ситуации на фронте. Видео

Президент Владимир Зеленский рассказал об успешных ударах по нефтяной отрасли РФ, производстве оружия и актуальной ситуации на фронте. Он подчеркнул, что Россия несет потери как на территории Украины, так и на собственной.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении 14 сентября. Зеленский также поблагодарил всех украинских защитников, которые ежедневно борются с врагом.

Президент рассказал об ударах по нефтяной отрасли РФ

"Хочу сегодня особенно поблагодарить всех наших воинов, которые наносят России действительно значимые потери. Потерь на фронте. Потерь в пограничье. Потерь на собственной территории России благодаря нашим дальнобойным ударам. Наиболее эффективные санкции – санкции, которые действуют быстро, – это огонь на российских нефтяных заводах, на их терминалах, нефтебазах. Существенно ограничили российскую нефтяную отрасль, и это существенно ограничивает войну", – подчеркнул президент, отметив, что российская война – это фактически функция нефти, функция газа, всех других российских энергоресурсов.

Зеленский также выразил благодарность спецназовцам Службы безопасности Украины, которые на днях очень качественно отработали по Приморску. "Крупнейший нефтяной терминал России на Балтийском море. Есть существенные повреждения, все проверено. И это ощутимо для врага", – отметил он.

Кроме этого, спецназовцы держат в поле зрения порт Усть-Луга и все другие российские точки выхода на мировой рынок.

"Сейчас беспилотники Службы безопасности Украины способны действовать на расстоянии более тысячи километров. Работают также Силы специальных операций, Силы беспилотных систем, Служба внешней разведки, ГУР. Спасибо всем за меткость. Когда есть результат – отмечаем результат", – подчеркнул Зеленский.

Россия не хочет заканчивать войну

Зеленский заявил, что Россия давно могла бы прекратить войну, в частности украинская сторона и партнеры предлагали ей это много раз.

"На все, что касается мира, – у России отказ. Соответственно – мы защищаемся. И важно, что постоянно расширяем линейку средств поражения, которые мы производим и применяем. Конечно, детали очень чувствительны. Но я хочу поблагодарить также каждую украинскую компанию, которые обеспечивают для нас эту силу. Называть компании не будем. Пока что. Они и так знают, кто применит какое оружие", – объяснил он.

О производстве украинского оружия

Зеленский отметил, что в Украине есть такие компании, которые позволяют Украине поражать цели врага. "Важно, что такие компании у нас есть. Важно, что увеличивают объемы. Важно, что мы на уровне государства поддерживаем каждый именно такой бизнес, которыйукрепляет украинскую обороноспособность и возвращает нам справедливость", – отметил он.

Глава государства также отметил производителей украинских дронов, особенно дронов-перехватчиков. Он отметил, что объемы увеличиваются и, принципиально, что развитие таких БПЛА не останавливается.

"Технологическая война требует постоянных изменений, и я благодарю всех инженеров, разработчиков, каждое предприятие, всех, кто помогает, каждого нашего волонтера – всем, кто поддерживает нашу оборону на должном технологическом уровне", – добавил украинский лидер.

Защита Украины – это действительно общая задача

Зеленский заявил, что защита Украины – это действительно общая задача. И украинцы, по его словам, готовы научить такой защите всех партнеров.

"Все видят, что россияне разведывают, как вынести войну на территорию Польши, Балтийских государств. Российская армия испытывает и Румынию. Конечно, у НАТО есть "петриоты", другие системы и сильные истребители, но против российских "шахедов" и "гербер" мы в Украине имеем значительно более дешевые, более массированные и системные решения. Важно, чтобы не терялось время", – добавил глава государства.

Зеленский рассказал о ситуации на фронте

В воскресенье, 14 сентября, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте.

"Есть хорошие результаты в приграничье Сумщины. Наши подразделения продолжают продвигаться в сторону государственной границы Украины. Спасибо воинам 225-го отдельного штурмового полка и 71-й егерской бригады", – проинформировал глава государства.

Он также отметил, что у россиян есть значительные потери на Харьковщине – в Купянске, и в Донецкой области. Украинские защитники продолжают действовать на Добропольском направлении.

"Важно, что российские штурмы – отбиваются ребятами. Особая благодарность – воинам 1-го, 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков, 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад. Молодцы, ребята. Действуем в соответствии с ситуацией и в Запорожье. Спасибо всем, кто защищает наше государство и людей! Спасибо всем, кто с нами, кто с Украиной! Слава Украине!" – подчеркнул Зеленский.

