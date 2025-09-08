Получил 'повышение' от оккупантов: на Херсонщине будут судить предателя, который работал на врага

В Херсонской области разоблачили жителя Геническа, который добровольно присоединился к незаконным структурам оккупационной администрации и способствовал утверждению ее власти на временно оккупированной территории. Мужчине заочно сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за добровольное занятие должности в органах оккупационной власти.

Ему грозит от двенадцати до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности. Об этом сообщает проект "Хочу к своим".

Следствие установило, что до начала полномасштабного вторжения подозреваемый работал ведущим инспектором отдела предотвращения чрезвычайных ситуаций Генического районного управления ГСЧС Украины в Херсонской области.

В сентябре 2022 года он согласился на предложение оккупационной администрации, которое расценил как "повышение", и занял должность "заместителя начальника отдела Генического районного отдела Службы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Херсонской области".

На этой псевдодолжности подозреваемый выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, обеспечивая работу подразделения и тем самым способствуя деятельности оккупантов на территории Херсонщины.

Напомним, контрразведка СБУ задержала в Днепропетровской области двух агентов российского ГРУ. Один работал на кондитерской фабрике в Днепре, другой оказался бывшим правоохранителем из Кривого Рога. Обоих разоблачили на сборе координат и фото украинских объектов, которые затем передавали оккупантам для корректировки ракетных и дроновых атак.

