Поставки гнилых продуктов для военных ВСУ: стало известно, какая фирма была вовлечена в схему

Выяснились новые подробности коррупционной схемы по поставкам гнилых продуктов для украинских военнослужащих. В деле фигурирует ООО "Бусский консервный завод" из Львовской области.

Он входит в шестерку крупнейших государственных подрядчиков Украины. Об этом сообщила член Общественного антикоррупционного совета при МОУ Татьяна Николаенко в Facebook.

"Это Бусский консервный завод, известный военным качеством своей тушенки (за 2024 больше всего рекламаций). А фейсбуку тем, что руководитель этого завода помог спрятать Гринкевичам имущество от конфискации", – написала она.

Что известно о деятельности завода

По словам Николаенко, за последние годы завод заработал на тендерах Минобороны более 15 миллиардов грн.

"Заработки очевидно настолько хорошие, что компания на последнем аукционе сбросила миллиард с цены в ходе торгов, только чтобы выиграть. Теперь вы понимаете зачем", – добавила член Общественного антикоррупционного совета.

Как пишет "Наші Гроші", в прошлом году "Бусский консервный завод" получил государственные подряды на 10,06 млрд грн на поставку продуктов питания для военных. С таким результатом фирма оказалась на шестом месте в рейтинге крупнейших тендерных подрядчиков Украины 2025 года после таких государственных гигантов как "Нафтогаз Украины" и "Укрнафта".

ООО "Бусский консервный завод" принадлежит Александру Лапшину, Елене Мурановой и Роману Соловью, а руководит предприятием Мария Дижак.

Компания имеет связь с известным фигурантом коррупционного скандала Игорем Гринкевичем. Он находится под арестом по подозрению в поставке ВСУ некачественной военной одежды на более чем 1 миллиард гривен. Владелец "Бусского консервного завода" Александр Лапшин занимал деньги жене Гринкевича на приобретение двух квартир на Новопечерских Липках в Киеве. А потом он стал владельцем этого имущества из-за долга Гринкевичей.

Ранее "Наші Гроші" сообщали, что "Бусский консервный завод" фигурирует в уголовном производстве ГБР касательно вероятного хищения бюджетных средств при закупке питания для ВСУ. Следователи подозревали, что руководство завода вступило в сговор с должностными лицами ГП "Государственный оператор тыла" для заключения прямых договоров по завышенным ценам.

В материалах дела говорилось, что из каталога продуктов питания, который содержит более 400 наименований, завод поставлял лишь несколько десятков самых дешевых позиций, но продавал их государству по искусственно завышенной стоимости. Кроме того, вес продуктовых наборов систематически уменьшали, осуществляли подмену качественных товаров дешевыми аналогами и поставляли продукцию, которая не соответствовала государственным стандартам безопасности.

Несмотря на то, что за предприятием было официально зафиксировано более 170 нарушений выполнения контрактов, должностные лица оборонного ведомства не приняли мер реагирования, что привело к вероятным убыткам на сумму более 1,54 млрд грн.

Подробности схемы с поставками гнилых продуктов

В Украине задержали майора тыла бригады ДШВ, который подозревается в коррупционных схемах по поставке продуктов ненадлежащего качества для военных. По версии следствия, он получал взятки и систематически уклонялся от службы, путешествуя за границу.

Коррупционную схему разоблачили в Днепропетровской области. По данным следствия, фигуранты подписывали акты на полный объем продукции, а фактически завозили лишь часть. Остальное списывали через подконтрольных лиц.

В воинские части доставляли даже испорченные овощи и фрукты. За приемку некачественного товара и отсутствие рекламаций чиновник получал "откаты" до 50% стоимости поставок. За неделю сумма могла превышать 1 млн грн.

Татьяна Николаенко также назвала имя начальника продовольственной службы, которого ГБР подозревает в коррупции при поставках продуктов питания. По ее словам, речь идет про Константина Свиридова (25 ОДШБр).

По данным ГБР, Свиридов жил в роскошном стиле, который не соответствует доходам военнослужащего. Во время обысков у начпрода изъяли документы на недвижимость, премиальные авто, коллекцию брендовой одежды ориентировочной стоимостью более 8 млн гривен и долговые расписки на 120 тыс. долларов.

20 февраля ГБР объявило новые подозрения. Следователи установили, что в 2024 году начпрод приобрел апартаменты на Бали за 190 тысяч долларов. Только в одном из магазинов Днепра он потратил на одежду почти 2,5 млн грн. По предварительным подсчетам, стоимость приобретенного имущества превышает 10 млн грн. Суд избрал мужчине меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога 9 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, бывшего и.о. гендиректора комбината Государственного агентства по управлению резервами Украины заподозрили в хищении 36 млн грн бюджетных средств. Экс-чиновник и двое его соучастников создали коррупционную схему, которая заключалась в незаконной сдаче в аренду складов госпредприятия.

