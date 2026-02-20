УкраїнськаУКР
Для ВСУ – гнилые продукты, себе – виллу на Бали: военному объявлено подозрение в коррупции

Станислав Кожемякин
Военного уличили в масштабной коррупции

Украинские правоохранители обнаружили у начальника продовольственной службы одной из воинских частей Сил обороны Украины элитные апартаменты на острове Бали, которые он мог приобрести за деньги, полученные из коррупционной схемы с поставками продуктов войску. Мужчине сообщили о подозрении в незаконном обогащении и легализации имущества, полученного преступным путем.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований. Речь идет о майоре одного из боевых подразделений Десантно-штурмовых войск ВСУ на Днепропетровщине.

Что выявило расследование

Незаконно нажитое состояние было обнаружено в ходе расследования производства о масштабной коррупционной схеме при поставках продовольствия для боевых подразделений ВСУ в Днепропетровской области. Детективы узнали, что:

  • в 2024 году майор, который был фигурантом схемы, приобрел элитные апартаменты на острове Бали стоимостью $190 тыс;
  • потратил на одежду в одном из брендовых магазинов Днепра почти 2,5 млн гривен.

По предварительным подсчетам, стоимость активов, приобретенных офицером с декабря 2023-го по октябрь 2024 года, превышает 10 млн гривен – это существенно превышает его официальные доходы и не подтверждено законными источниками. Окончательную сумму установят в рамках досудебного расследования.

У майора ДШВ обнаружили недвижимость на Бали за $190 тыс.

Что предшествовало

Ранее стало известно о задержании майора тыла бригады ДШВ по подозрению в коррупционных схемах по поставке продуктов ненадлежащего качества для военных. По версии следствия, он получал взятки и систематически уклонялся от службы, путешествуя за границу.

Военный действовал в сговоре с учредителем и коммерческим директором предприятия-поставщика. Схема заключалась в так называемых "бестоварных" операциях:

  • должностные лица подписывали акты приемки на полный объем продукции, хотя фактически в воинские части поступала только часть товара;
  • остальное списывалось через подконтрольных лиц.

При этом качество поставленных продуктов часто не соответствовало установленным нормам, овощи и фрукты были испорченными. За приемку некачественной продукции и игнорирование претензий майор ДШВ получал до 50% стоимости поставки в качестве отката. Таким образом он мог "заработать" за неделю более 1 млн гривен.

У военного нашли незаконно нажитое имущество на 10 млн грн

17 февраля работники ГБР сообщили ему о новых подозрениях. Чиновнику инкриминируют мошенничество, получение неправомерной выгоды должностным лицом, уклонение от военной службы в условиях военного положения, незаконное обогащение и легализацию имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 368, ч. 4 ст. 409, ч. 1 ст. 368-5, ч. 2 ст. 209 УК Украины).

Сейчас ему избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в 9 млн грн. Мужчину прямо из зала суда направили на гауптвахту, готовится ходатайство об аресте его имущества.

Майору ДШВ сообщили о подозрении

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские правоохранители разоблачили схему закупок кроватей для войска по почти вдвое завышенным ценам в 2022-2024 годах. Убытки государства составили около 18 млн грн.

