Для ВСУ – гнилые продукты, себе – виллу на Бали: военному объявлено подозрение в коррупции

Украинские правоохранители обнаружили у начальника продовольственной службы одной из воинских частей Сил обороны Украины элитные апартаменты на острове Бали, которые он мог приобрести за деньги, полученные из коррупционной схемы с поставками продуктов войску. Мужчине сообщили о подозрении в незаконном обогащении и легализации имущества, полученного преступным путем.

Видео дня

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований. Речь идет о майоре одного из боевых подразделений Десантно-штурмовых войск ВСУ на Днепропетровщине.

Что выявило расследование

Незаконно нажитое состояние было обнаружено в ходе расследования производства о масштабной коррупционной схеме при поставках продовольствия для боевых подразделений ВСУ в Днепропетровской области. Детективы узнали, что:

в 2024 году майор, который был фигурантом схемы, приобрел элитные апартаменты на острове Бали стоимостью $190 тыс;

потратил на одежду в одном из брендовых магазинов Днепра почти 2,5 млн гривен.

По предварительным подсчетам, стоимость активов, приобретенных офицером с декабря 2023-го по октябрь 2024 года, превышает 10 млн гривен – это существенно превышает его официальные доходы и не подтверждено законными источниками. Окончательную сумму установят в рамках досудебного расследования.

Что предшествовало

Ранее стало известно о задержании майора тыла бригады ДШВ по подозрению в коррупционных схемах по поставке продуктов ненадлежащего качества для военных. По версии следствия, он получал взятки и систематически уклонялся от службы, путешествуя за границу.

Военный действовал в сговоре с учредителем и коммерческим директором предприятия-поставщика. Схема заключалась в так называемых "бестоварных" операциях:

должностные лица подписывали акты приемки на полный объем продукции, хотя фактически в воинские части поступала только часть товара;

остальное списывалось через подконтрольных лиц.

При этом качество поставленных продуктов часто не соответствовало установленным нормам, овощи и фрукты были испорченными. За приемку некачественной продукции и игнорирование претензий майор ДШВ получал до 50% стоимости поставки в качестве отката. Таким образом он мог "заработать" за неделю более 1 млн гривен.

17 февраля работники ГБР сообщили ему о новых подозрениях. Чиновнику инкриминируют мошенничество, получение неправомерной выгоды должностным лицом, уклонение от военной службы в условиях военного положения, незаконное обогащение и легализацию имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 368, ч. 4 ст. 409, ч. 1 ст. 368-5, ч. 2 ст. 209 УК Украины).

Сейчас ему избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в 9 млн грн. Мужчину прямо из зала суда направили на гауптвахту, готовится ходатайство об аресте его имущества.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские правоохранители разоблачили схему закупок кроватей для войска по почти вдвое завышенным ценам в 2022-2024 годах. Убытки государства составили около 18 млн грн.

