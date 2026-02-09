Военные получали гнилые продукты: майора ДШВ поймали на мошенничестве и коррупционных схемах

В Украине задержали майора тыла бригады ДШВ, который подозревается в коррупционных схемах по поставке продуктов ненадлежащего качества для военных. По версии следствия, он получал взятки и систематически уклонялся от службы, путешествуя за границу.

Видео дня

Задержание произошло после обысков, во время которых изъяли деньги, элитную недвижимость и ценные вещи. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Следствие установило, что в июне 2025 года майор получил 10 тысяч долларов США за подмену товарных позиций продуктов – помидоры заменяли на огурцы, яблоки – на апельсины.

Часть продукции списывали и присваивали через подконтрольных лиц, а в воинские части доставляли даже испорченные овощи и фрукты.

Сейчас проверяют происхождение денежных переводов на сумму 1,8 млн гривен и возможную причастность к этим средствам поставщиков и командования части.

Кроме того, майор систематически уклонялся от службы, обманывая командование.

Он посетил не менее 11 стран – среди них Аргентина, Австрия, Швейцария, Франция, Италия, Япония, Чехия, Турция, Египет и Антарктида, пропустив на службе не менее 38 суток и продолжая получать премии.

При процессуальном руководстве прокуратуры майору сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 409 (злоупотребление властью), ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) УК Украины. Его заместитель получила подозрение по ч. 1 ст. 369 УК Украины (служебный подлог).

Во время обысков у майора изъяли 51 тыс. долларов США, 2,1 тыс. евро, 201 тыс. гривен, автомобили, документы на элитную недвижимость, коллекцию брендовых вещей стоимостью более 8 млн грн и долговые расписки на 120 тыс. долларов.

У заместителя изъяты долговые расписки на 20 тыс. долларов, мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты и документы.

5 февраля 2026 года майор был задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Для его заместителя ходатайство о мере пресечения направлено в виде домашнего ареста.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине будут судить руководителя военно-врачебной комиссии одного из медицинских учреждений Государственной пограничной службы. Он, по данным следствия, организовал схему систематического получения неправомерной выгоды от военнослужащих, направленных на прохождение ВВК.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!