Получил три уголовных производства: появилось видео задержания мужчины, который бросил гранату в полицейских на Днепропетровщине

В Днепропетровской области правоохранители открыли три уголовных производства после нападения на полицейских. Инцидент произошел 21 апреля утром в Синельниковском районе, где 35-летний мужчина бросил гранату в сторону правоохранителей во время задержания.

По информации полиции Днепропетровской области, сведения внесены в ЕРДР сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет о посягательстве на жизнь правоохранителя, покушение на умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.

В сообщении указано: "По данному факту открыто три уголовных производства".

В полицию поступило сообщение о мужчине в состоянии сильного алкогольного опьянения, который заявлял, что имеет при себе две гранаты. На место прибыли правоохранители Синельниковского районного управления полиции и начали переговоры. Они пытались уладить ситуацию без применения силы, но это не дало результата.

Когда началось задержание, мужчина бросил в сторону полицейских гранату Ф-1. Взрыв произошел почти сразу. Это тот момент, когда ситуация резко вышла из-под контроля.

Пятеро раненых полицейских

В результате взрыва пострадали пятеро правоохранителей. Они получили осколочные ранения различной степени тяжести. Всех госпитализировали, врачи оказывают необходимую помощь.

Среди раненых – сотрудники группы оперативного реагирования и отделения полиции № 3 Синельниковского районного управления. Нападавшего задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. У него изъяли еще одну гранату.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие службы. При осмотре изъяли фрагменты взрывного устройства и запал. Сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия. Также решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

