Полицейскую, которая сбила насмерть 6-летнюю девочку в Прилуках, взяли под стражу: что заявила на суде

Работнице полиции, которая 10 декабря на служебной машине сбила насмерть 6-летнего ребенка в Прилуках на Черниговщине, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Вместе с тем есть возможность внесения залога за задержанную в размере 242 тыс. гривен.

Соответствующее решение принял Деснянский районный суд Чернигова. Об этом сообщает "Суспильне".

Детали дела

По словам полицейской, в тот день она находилась за рулем автомобиля и направлялась на вызов, связанный с дорожно-транспортным происшествием. Во время движения транспорта работали проблесковые маячки и трижды подавался звуковой сигнал.

На вопрос судьи, почему сигнал не работал постоянно, полицейская ответила, что часто на подобный сигнал люди почти не реагируют.

"Когда везут воина, то люди часто не реагируют на сигнал. А когда по два-три подаешь (короткие сигналы), то они лучше реагируют", – объяснила задержанная.

Руководитель Черниговской областной прокуратуры, который представлял в суде интересы потерпевших, настаивал на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Он аргументировал это риском того, что подозреваемая может уклоняться от следствия или влиять на свидетелей и коллег.

В свою очередь, защитница подозреваемой просила суд назначить ей домашний арест. В результате суд постановил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Применено содержание под стражей, поскольку подозрение обосновано и, учитывая обстоятельства этого дела, существуют риски, на которые ссылалась сторона обвинения. Однако не настолько вероятны, чтобы запретить вам внести залог. Залог в том размере, который определен, будет обеспечивать выполнение этих рисков и гарантировать надлежащее процессуальное поведение", – отметил судья.

Глава областной прокуратуры отметил, что, вероятно, ведомство будет подавать апелляционную жалобу.

Что предшествовало

Жуткое ДТП с участием наряда полиции произошло 10 декабря в Прилуках на улице Вячеслава Черновола на регулируемом пешеходном переходе. 6-летняя девочка от полученных травм погибла на месте происшествия. 36-летняя мать ребенка с телесными повреждениями попала в больницу. Полицейских, которые находились в машине, отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Как писал OBOZ.UA, на Полтавщине, в городе Карловка, правоохранитель стал виновником ДТП, сбив двух 17-летних сестер, которые в момент столкновения шли по обочине дороги. От полученных травм девушки погибли на месте.

