Полицейские разоблачили схему фальсификации агрохимии на сотни миллионов гривен, – Небытов

В Украине раскрыли масштабную схему изготовления и реализации поддельной агрохимии, которую продавали как продукцию ведущих мировых компаний. Полиция провела масштабную спецоперацию, которая охватила 12 областей, в ходе которой было изъято фальсифицированной агрохимии на сумму более 100 миллионов гривен.

Видео дня

Об этом сообщил заместитель Председателя Национальной полиции Украины Андрей Небытов. Он рассказал об организованном подпольном производстве и масштабах деятельности дельцов.

Так, по данным правоохранителей, к преступной деятельности были причастны восемь организованных групп, которые состояли более чем из 20 человек. Они создали восемь подпольных производственных цехов, где в больших объемах изготавливали пестициды из сырья, поступавшего из Китая.

Готовую продукцию маркировали логотипами известных европейских и американских агрохимических компаний, вводя в заблуждение покупателей относительно ее происхождения и качества.

Поддельную агрохимию дельцы сбывали через онлайн-магазины и логистические компании не только на территории Украины, но и в странах Европейского Союза.

В рамках расследования полиция провела 89 обысков в 12 областях Украины.

В целом было изъято:

- более 175 тонн фальсифицированной продукции и сырья,

- полиграфическую продукцию – этикетки, голограммы, упаковки,

- наличные в гривнах и валюте на более 9 млн грн,

- оборудование и 20 автомобилей, которые использовались в схеме.

Ориентировочная стоимость изъятой продукции и компонентов достигает более 100 миллионов гривен.

"Эта спецоперация – результат длительной и слаженной работы оперативников Департамента борьбы с наркопреступностью, следователей ГСУ, коллег из областных подразделений, спецназовцев, таможенников, при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора. Благодаря поддержке OLAF и совместной следственной группе с правоохранителями Румынии", – отметил Андрей Небытов.

Как сообщал OBOZ.UA, полицейские разоблачили коррупционные схемы в девяти регионах Украины. Благодаря своим сделкам фигуранты планировали получить более 4 миллионов гривен взяток.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!