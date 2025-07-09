Дельцы планировали получить более 4 млн грн взяток: полицейские разоблачили коррупционные схемы в девяти регионах Украины. Фото

Национальная полиция разоблачила 13 коррупционных схем в девяти регионах Украины. Благодаря сделкам фигуранты планировали получить миллионы гривен взяток.

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Об этом в среду, 9 июля, сообщила пресс-служба Нацполиции. Как отмечается, в течение нескольких последних дней правоохранители провели антикоррупционные мероприятия и разоблачили преступные схемы в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской, Черкасской, Волынской, Хмельницкой, Винницкой и Закарпатской областях.

Фигурантов задерживали на горячем при получении взяток в размере от 2 тыс. 400 грн до 16 тыс. долларов с человека. Дельцам грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В частности, в Хмельницкой области задержан врач-травматолог, член экспертной команды по оценке функционирования лица (ранее – МСЭК), который за 6 тыс. долларов обещал мужчине призывного возраста посодействовать в оформлении инвалидности. В дальнейшем это должно было стать основанием для уклонения от мобилизации. В ходе обысков полицейские изъяли у фигуранта 5,5 млн грн.

В Одесской области разоблачили сразу несколько "схем". На взятке в 1,5 тыс. долларов задержали директора городского кладбища, который требовал деньги от мужчины за бронирование на кладбище двух мест для захоронения его родственников.

В другом случае двое фигурантов организовали незаконный канал переправки призывников за границу, спрятав их в фуре с дровами. "Клиенты" заплатили им 10 тыс. 500 долларов.

Еще в одной схеме за такую же услугу брали по 4 тыс. долларов с человека.

А врач из Одессы за 7 тыс. долларов обещала помочь с оформлением инвалидности.

На Волыни заведующий терапевтическим отделением и врач-невролог, которые входили в экспертную команду по оценке повседневного функционирования лица, за 2 тыс. долларов способствовали в оформлении документов для уклонения от службы в ВСУ и выезда за границу. Одного из медиков задержали во время получения взятки.

В Киеве фигурант требовал 21 тыс. долларов за исключение мужчины с воинского учета и оформление документов для выезда за границу. После получения первого транша в 10 тыс. долларов его задержали правоохранители.

Еще один фигурант из Киевской области за 6 тыс. долларов способствовал в незаконном "трансфере".

На Днепропетровщине женщина за 16 тыс. долларов организовала незаконную переправку лица через границу вне официальных пунктов пропуска.

На Львовщине задержали фигуранта, который за 15 тыс. долларов обещал подготовить документы о непригодности к военной службе. Его задержали во время получения взятки.

В Черкасской области подозрение объявили женщине, которая дала взятку секретарю приемной комиссии колледжа в размере 2 тыс. 400 грн за "успешную" сдачу сессии студентом, который пропускал занятия и имел академическую задолженность.

В Винницкой области задержали участника банды во время получения первой части взятки в размере 2 тыс. долларов за переправку двух человек призывного возраста в Молдову. В целом фигурант планировал заработать 10 тыс. долларов.

На Закарпатье медики и должностные лица медицинских учреждений наладили масштабную схему уклонения от мобилизации. Они требовали взятки по 2 тыс. 500 долларов за предоставление справки об инвалидности.

Для фальсификации анализов дельцы использовали больного туберкулезом мужчину. В настоящее время задокументировано более 100 эпизодов преступлений фигурантов.

Организаторам схем инкриминируют несколько статей Уголовного кодекса Украины:

– ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом);

– ч. 2 и ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

– ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием);

– ч. 1 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Семеро фигурантов уже получили подозрения.

Сбор доказательной базы для привлечения к ответственности всех причастных и следствие продолжаются.

В полиции добавили, что сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с другими правоохранительными органами продолжают системную работу по противодействию преступным схемам, в частности связанным с уклонением от мобилизации, организацией незаконного пересечения границы и злоупотреблением служебным положением.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 9 июля, правоохранители устроили масштабные обыски на таможне в Одесской, Волынской и Черновицкой областях. Они, в частности, касаются работы СБУ по недопущению иностранного влияния на работников таможни и борьбы с контрабандой оружия и наркотиков.

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