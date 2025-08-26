Покер без лицензии: 'куратора Бессарабии' арестовали за организацию подпольного казино

Сотрудники Бюро экономической безопасности в Одесской области сообщили о подозрении 31-летнему жителю Измаила, известному в криминальной среде как "куратор Бессарабии". Вместе с тремя сообщниками мужчина организовал работу подпольного покерного клуба, который функционировал без лицензии и уплаты налогов.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ. Следствием установлено, что подозреваемый координировал деятельность незаконного игорного заведения, определял правила и контролировал распределение прибыли.

Часть доходов мужчина направлял в так называемую "общую кассу" криминального мира. Доступ к игре имели только проверенные клиенты по рекомендациям, а заведение работало под прикрытием – без вывесок и наружной рекламы, под наблюдением камер видеонаблюдения.

Во время санкционированных обысков детективы БЭБ изъяли столы для покера, карты, фишки, компьютерную технику, камеры видеонаблюдения, черновую бухгалтерию, мобильные телефоны, а также наличные средства: 22 тыс. долларов США, 60 тыс. грн и 5,6 тыс. евро.

"На основании собранных доказательств организатору избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему инкриминируют "Умышленное установление и распространение преступного влияния и организацию незаконных азартных игр" (ч. 1 ст. 255-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.

Кроме того, трем его сообщникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины ("Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей, совершенное по предварительному сговору группой лиц").

Досудебное расследование продолжается. Устанавливается полный круг лиц, которые могут быть причастны к незаконной деятельности.

Ранее сообщалось, что работу Бюро экономической безопасности (БЭБ) ожидают изменения. Учреждение обеспечит равные и прозрачные условия ведения бизнеса в стране, будет бороться с теми, кто уклоняется от уплаты налогов, а сотрудников будут ждать более высокие зарплаты и больше ответственности за результаты своей работы.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 августа Кабинет министров назначил Александра Цивинского на должность избранного главу Бюро экономической безопасности, что положило начало полноценной реформе бюро. Как заявила премьер Юлия Свириденко, после решения конкурсной комиссии, а также результаты надлежащих проверок и прохождения полиграфа не оставили оговорок по его кандидатуре.

