Цивинский обратился к работникам БЭБ: как будет работать бюро и чего ждать бизнесу. Видео

Работу Бюро экономической безопасности(БЭБ) ожидают изменения. Учреждение обеспечит равные и прозрачные условия ведения бизнеса в стране, будет бороться с теми, кто уклоняется от уплаты налогов, а сотрудников будут ждать более высокие зарплаты и больше ответственности за результаты своей работы.

Об этом в обращении к сотрудникам бюро заявил новый глава БЭБ Александр Цывинский. Он пообещал, что под его руководством работа учреждения будет эффективной, справедливой и в рамках Уголовно-процессуального кодекса Украины (УПК).

Принцип "открытого лица"

Основой экономической безопасности Цивинский назвал справедливые и равные условия ведения бизнеса для всех предпринимателей. Поэтому именно по этому принципу будет оцениваться работа, анализироваться регионы и определяться приоритеты БЭБ. Кроме того, от условий ведения бизнеса будут зависеть возмещение, предупреждение и увеличение поступлений.

Белый бизнес – это выгодно

Последствия от уклонения от налогов должны быть ощутимыми и неотвратимыми. Поэтому в сферах сосуществования "белого", "серого" и "черного" бизнеса БЭБ будет начинать с последнего.

"Наш ключевой посыл предпринимателям должен быть понятным и недвусмысленным: белый бизнес – это выгодно и безопасно. Он зарабатывает и он защищен. Серый и черный, наоборот – риски значительно выше, чем выгоды", – подчеркнул новый глава бюро.

Поскольку предприниматели являются партнерами государства, на все нечестные и антиконкурентные будет ждать быстрая, результативная и неотвратимая реакция. Кроме того, если в нормативной базе будут обнаружены положения, способствующие дисбалансу, абсурдным ограничениям, а также коррупционным или непрозрачным процедурам, бюро будет инициировать соответствующие изменения.

Новые принципы работы детективов

Обновления коснутся и работников БЭБ. Александр Цивинский предупредил их, что они будут нести полную персональную ответственность за принятые решения.

"Нужны только две вещи: принципиальность и субъектность. Поддержку от руководителя вы уже имеете. Именно с такими людьми мы будем работать в обновленной команде. И у таких работников будет хорошая перспектива роста в институте", – сказал он.

В то же время он предупредил, что сотрудничество с правоохранительными и государственными структурами будет основываться на уважении и конструктиве, а также что "компромиссов с совестью и законом не будет". Хотя все цели бюро при новом руководстве будут достигаться только в рамках УПК.

Для этого он в частности призвал документировать все намеки, предложения или случаи давления для "решения вопросов". Цивинский хочет, чтобы предложения неправомерной выгоды любому работнику БЭБ завершались судом.

Вместо этого он пообещал убрать лишнюю бюрократию и создать комфортную профессиональную среду для сотрудников. Кроме того, в учреждении будут решать вопрос с зарплатами, которые ниже, чем в других спецорганах.

Также работников предупредили, что все принципиальные и эффективные действия будут замечены и учтены, а беспричинное падение показателей работы и снижение возмещения будут рассматривать как саботаж с соответствующими последствиями. Изменения ждут также непосредственных руководителей работников, которых поймали на коррупции.

"Если ваш непосредственный подчиненный совершил коррупционное преступление, существует только два варианта: либо вы не знали, что происходит в вашей команде – а это значит, что вы не контролируете процесс и не соответствуете должности, или вы знали – и это уже вопрос совсем другого порядка. В любом случае реакция будет, и она коснется не только исполнителя, но и его непосредственного и прямого руководителя", – предупредил новый руководитель учреждения.

Напоследок Александр Цывинский подытожил свою цель как главы Бюро экономической безопасности:

эффективная и справедливая работа БЭБ;

платить налоги – выгодно, а те, кто "партизанят", должны ожидать гостей;

к сотрудникам БЭБ – уважение;

равные и честные условия для ведения бизнеса в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 августа Кабинет министров назначил Александра Цивинского на должность избранного главу Бюро экономической безопасности, что положило начало полноценной реформе бюро. Как заявила премьер Юлия Свириденко, после решения конкурсной комиссии, а также результаты надлежащих проверок и прохождения полиграфа не оставили оговорок относительно его кандидатуры.

