Похитили сына предпринимателей и требовали $1 млн выкупа: в Одессе разоблачили и бросили за решетку пятерых участников банды. Фото

В Одессе судили пятерых участников организованной преступной группы за то, что они в марте 2021 года похитили местного жителя – сына предпринимателей – и требовали у родителей выкуп в размере 1 млн долларов США. Все фигуранты получили реальные тюремные сроки.

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Трое проведут за решеткой 10 лет, еще двое – 8 лет с конфискацией имущества. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщила на официальном сайте пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Прокуроры Одесской облпрокуратуры в Киевском районном суде города Одессы смогли доказать вину фигурантов в незаконном лишении свободы, похищении человека и вымогательстве (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 УК). Среди обвиняемых был и организатор преступления.

Как уточнили в ГУ Нацполиции в Одесской области, уроженцы Закавказья и Украины несколько дней незаконно удерживали 20-летнего одессита связанным в арендованной квартире. Они записывали видео с угрозами, приставляя к голове заложника пистолет и заставляя умолять о спасении. Родители обратились за помощью к правоохранителям.

Известно, что сына предпринимателей впоследствии перевезли в Киев. Именно в столице участников ОПГ задержали, а потерпевшего – освободили.

Приговора суда преступники ожидали под стражей.

Как писал OBOZ.UA, ранее в селе Бышев Киевской области копы задержали мужчину-таксиста, который пытался похитить ребенка. Он силой затолкал 6-летнюю девочку в салон своего авто, однако она сумела убежать.

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