Бизнес отменяет новогодние корпоративы, а людям не хватает денег на продукты: как санкции и война ударили по России

В России на фоне войны происходит так называемая массовая оптимизация страны: под предлогом объединений нескольких учреждений в одно закрываются больницы, детские сады и школы. Часть сотрудников оказывается на улице. Бизнес отказывается от новогодних корпоративов, а сокращенные сотрудники жалуются на безденежье. В Госдуме теперь думают о шестичасовом рабочем дне.

Видео дня

На самом деле, из-за международных санкций и огромных трат на войну, у страны уже нет финансовой подушки, а денег на зарплаты и социальную сферу критически не хватает.

Подробнее об этом – читайте в материале OBOZ.UA.

"Им нужны деньги на армию, а нам хоть подыхай"

Уходящий 2025 год для россиян выдался нелегким. Часть граждан на работе получили сообщения о том, что в их услугах больше не нуждаются. В основном это касается медицины и социальной сферы, куда прежде правительство тратило много средств.

Теперь все тратят на войну, а брать деньги уже неоткуда – заготовленная финансовая кубышка за три года растаяла, как снежный ком.

Но диктатор Владимир Путин отказываться от войны не собирается, увеличение кредитной ставки не помогло, а только задержало агонию экономики, поэтому "под нож" идет все, что он считает "лишним".

Например, в Республике Коми на севере РФ началась масштабная оптимизация здравоохранения. К республиканской клинической больнице присоединят Сыктывкарскую городскую больницу, консультационно-диагностический центр. В Сыктывкаре объединят психиатрическую больницу и наркодиспансер. В Ухте и Воркуте местные психиатрические больницы присоединят к республиканской. А в Воркуте Больница скорой помощи соединится с родильным домом, детской больницей и стоматологией.

Такую реформу объясняют снижением численности населения и пустыми койками.

В Екатеринбурге закрывают большой роддом: комплекс состоит из четырех- и трехэтажных корпусов. Чиновники заявили, что рожениц распределят по другим медучреждениям, а в этих зданиях будут оперировать онкобольных. Такой план реорганизации городских больниц у российского минздрава.

В Кемеровской области и вовсе решили объединить в одно юридическое лицо сразу 11 организаций разного профиля. Объединят Киселевскую детскую и Киселевскую городскую больницы. Сразу три станции скорой помощи сведут в одну. Объединяют четыре санатория, а также психиатрическую службу Кемеровской области.

В городе Тайга закрыли единственный стационар. А всего с начала года в РФ прекратили работу 160 больниц, ведь деньги нужны на войну.

Сами медики и сотрудники социальных учреждений жалуются, что об объединениях узнали незадолго до Нового года.

"На праздники пойдем с уведомлениями о сокращении. Кто помоложе, работу найдут, а люди постарше, кому до пенсии 5-10 лет снова будут безработными или пойдут работать дворниками, другого выбора нет. Им нужны деньги на армию, а нам хоть подыхай тут, никто о нас не думает. Мы и так с этими ценами еле выживаем, а теперь и вовсе на улице", – жалуется пенсионерка с Кемерово.

Отказывают себе в еде и одежде

Правда, это лишь первые ласточки. С начала 2026 года Россию ожидают массовые увольнения. А Путин недоволен уровнем рождаемости в стране. Уже и аборты запретили, и подростков уговаривают рожать еще в школе, но никто не хочет.

Уровень демографии в РФ строго скрывается. Понятно, что в стране уже далеко не 146 млн населения, а намного меньше. Но цифр не называют. Говорят, что уровень рождаемости на уровне 2000 года, а тогда был самый низкий показатель.

Конечно же, во время войны, когда экономика катится вниз с большой скоростью из-за международных санкций, когда народ нищает, и нет поддержки для семей с детьми даже с ипотекой, никто не хочет рожать.

Российское руководство настолько увлечено войной, что заставило своих граждан затянуть пояса. Люди уже серьезно экономят на продуктах: рисе, гречке, молоке и мясе. Также отменяют развлечения и путешествия.

Темпы роста покупательской способности снизились с 13-14% с января этого года до 6% к концу июля. Покупатели подсели на маркетплейсы, где дешевле, перешли на менее качественную, но дешевую еду и отказывают себе в одежде. Причем, одна из причин такого поведения – плохие новости как о российской экономике, так и о войне, которая затягивает Россию все в более глубокую яму.

Экономят на праздниках и корпоративах

Оптимизация коснулась и бизнеса: как в кризисные года, российские компании вынужденно отказываются от новогодних корпоративов. По данным экспертов, в 30% компаний в этом году отделаются бокалом шампанского и праздничным тортом в офисе, а также поздравительными открытками. На гуляния, встречи сотрудников провинциальных офисов с коллегами в московских или питерских ресторанах денег нет.

Некоторые бизнесмены пытаются перенести корпоративы на январь, когда стоимость аренды залов ресторанов снизится.

А в Госдуме РФ собираются работать над шестичасовым рабочим днем. Чтобы россияне могли меньше получать и больше отдыхать. Многие крупные автомобильные и сельскохозяйственные предприятия уже перешли на четырехдневную рабочую неделю, поскольку их продукцию по таким ценам никто не покупает. А дорогу бизнесу серьезно перебежал Китай и с этим ничего не возможно сделать.