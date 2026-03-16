Подделал документы о боевом ранении: на Львовщине разоблачили военного, который неправомерно получил почти миллион грн. Фото

Во Львовской области правоохранители разоблачили военного, который подделал документы о боевом ранении и получил таким образом 805 тысяч гривен. На самом деле он он не участвовал в боевых действиях и не получал связанных с ними травм.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Речь идет о бывшем солдате-сапере воинской части на Львовщине, который в октябре 2023 года был уволен со службы по состоянию здоровья.

После этого он, воспользовавшись условиями военного положения, решил незаконно получить государственные средства, предназначенные для поддержки военнослужащих, пострадавших во время защиты Украины.

Для этого мужчина подал в военно-врачебную комиссию заведомо поддельную справку, якобы выданную командиром воинской части. На основании этого документа в его медицинскую документацию внесли недостоверные сведения об участии в боевых действиях и о связи заболевания с защитой Родины.

Далее гражданин подал поддельные документы в межрайонную специализированную психиатрическую медико-социальную экспертную комиссию, которая на их основании установила ему II группу инвалидности. Это дало подозреваемому право на социальные льготы и денежные выплаты.

Он обратился в ТЦК и СП с заявлением о выплате единовременной денежной помощи в ноябре 2023 года. Уже в июне 2024 года на основании представленных материалов Министерство обороны Украины выплатило ему более 805 тысяч гривен.

Бывшему военному сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

По ходатайству прокуроров суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога. Сейчас устанавливается полный круг лиц, причастных к этой схеме.

