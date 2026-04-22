Под угрозой по меньшей мере 80 семей: в оккупированном Крыму россияне забирают у людей дома и землю

В поселке Уютное в оккупированном Крыму по меньшей мере 80 семей оказались под угрозой потери домов, возведенных на законно оформленных участках. Несмотря на соблюдение всех установленных оккупационными властями процедур, прокуратура теперь оспаривает их права собственности.

Видео дня

Дела возвращают на новое рассмотрение, что открывает путь к сносу жилья. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Речь идет о земельных участках, которые граждане получали в аренду через местную администрацию, а после завершения строительства оформляли в собственность по упрощенной процедуре. Такой механизм был введен в соответствии с решениями оккупационных властей, в частности указов, позволявших выкуп без аукционов.

Сейчас прокуратура заявляет, что выделение земли происходило с нарушением законодательства – без проведения торгов и для лиц, которые якобы не имели на это права. В то же время ответственность чиновников, которые принимали эти решения, оказалась минимальной: бывший глава администрации получил лишь штраф.

Судебная практика также изменилась. Если раньше суды признавали право собственности за застройщиками, то после пересмотра в кассации дела массово возвращаются на повторное рассмотрение. Это создает юридическую неопределенность и повышает риск принудительного изъятия имущества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!