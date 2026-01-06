Перевозка в грузовом отсеке, лесные тропы и фейковые справки: в Украине разоблачили еще три схемы уклонения от мобилизации

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачили еще три схемы уклонения от мобилизации и задержали четырех организаторов незаконных в разных регионах страны. Фигурантам дела грозит до девяти лет лишения свободы.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Авантюры действовали в Волынской и Хмельницкой областях, а также в Одессе.

Что известно

По данным следствия, на Волыни разоблачили водителя-дальнобойщика, который предлагал военнообязанным нелегально выехать в страны ЕС в грузовом отсеке автомобиля. Мужчину задержали на таможенном посту при попытке вывезти "клиента" в специально оборудованном тайнике грузовика.

В Хмельницкой области правоохранители задержали двух 18-летних жителей Буковины, которые организовали канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу вне КПП. По материалам дела, они доставляли их собственными авто из Каменца-Подольского в Черновицкую область, минуя блокпосты, после чего сопровождали их лесными тропами через границу.

В Одессе разоблачили заведующую отделением невропатологии местной клинической больницы, которая продавала фиктивные справки об инвалидности. Для реализации схемы чиновница использовала свое членство в экспертной команде оценки повседневного функционирования лица, ранее действовавшей в формате МСЭК.

Всем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу", и ч. 3 ст. 368 УКУ "Получение неправомерной выгоды должностным лицом". Расследование продолжается.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили "крота" российской ФСБ, который служил в Вооруженных силах. Предатель корректировал воздушные удары врага по Днепропетровской области.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине были задержаны два агитатора, которые призывали Россию к захвату нашего государства и восхваляли действия оккупантов. Один предатель проживал в Николаеве, а другой – на Волыни. Теперь мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!