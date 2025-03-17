Перешел на сторону врага добровольно: в Харьковской области будут судить экс-полицейского, который работал на оккупантов

В Харьковской области будут судить бывшего правоохранителя, который добровольно перешел на сторону врага во время оккупации Купянского района. Мужчину будут судить заочно за государственную измену и как коллаборанта.

Видео дня

Об этом сообщили в проекте "Хочу к своим". Предателю грозит пожизненное заключение.

По информации следствия, во время оккупации поселка Двуречная Купянского района российскими военными полицейский добровольно перешел на сторону РФ. Он получил должность "исполняющего обязанности старшего следователя" в оккупационном следственном отделе.

Позже предатель получил повышение и стал старшим следователем отдела по расследованию преступлений против личности. Злоумышленник оформлял документы по законодательству России, тем самым помогал врагу создавать правоохранительную систему на временно оккупированной территории.

Заработная плата полицейского составила 60 тысяч рублей. Перед деоккупацией Харьковщины мужчина покинул украинскую территорию и сбежал в Россию во избежание ответственности.

"Обвинительный акт утвержден и передан в Орджоникидзевский районный суд Харькова. Его будут судить заочно. Досудебное расследование осуществляли следователи второго следственного отдела Территориального управления ГБР в Полтаве (с дислокацией в Харькове)", – говорится в сообщении.

Фигуранту светит пожизненное лишение свободы.

Напомним, работники СБУ в Хмельницкой области задержали агента ГРУ России, который шпионил за военными аэродромами и готовил теракты возле ТЦК. 30-летний местный безработный был завербован через Telegram-каналы, где искал "легкий заработок". Мужчине светит пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области украинские силовики задержали агентку России, которая по заданию врага следила за украинскими бойцами на территории региона. При этом ранее был разоблачен ее брат-предатель, "шпионскую работу" которого продолжила женщина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!