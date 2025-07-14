Передавали врагу координаты Сил обороны на Донбассе: в Украине бросили за решетку еще трех агентов ФСБ

В Украине осудили трех агентов Федеральной службы безопасности Российской Федерации, которые шпионили в пользу оккупантов в Донецкой области. Они помогали захватчикам прорываться в Покровск, передавая врагу координаты Сил обороны Украины, которые воюют на этом направлении.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Больше всего противника интересовали геолокации штабов и запасных командных пунктов, а также маршруты движения военной техники ВСУ к линии боестолкновения.

"Как установило расследование, злоумышленники передавали в ФСБ координаты Сил обороны, которые воюют на самом горячем направлении – Покровском. Такая информация была чрезвычайно важна для оккупантов, чтобы спланировать наступательные операции с целью прорыва в Покровск", – отметили в СБУ.

Осужденными по делу являются трое жителей Донецкой области, которые ждали полной оккупации региона, о чем писали в Telegram-каналах. Там их комментарии заметили представители российской спецслужбы, которые завербовали шпионов.

Одним из них является 43-летний житель города Украинск, который работал на местной станции "Укрзалізниці", где по заказу ФСБ шпионил за эшелонами Сил обороны.

Следующим его заданием было заложить самодельное взрывное устройство под железнодорожные пути, чтобы перерезать транспортную логистику ВСУ в направлении передовой. СБУ заблаговременно разоблачила агента и задержала его на этапе подготовки диверсии в мае 2023 года.

Вторая агентка РФ – 22-летняя дочь настоятеля церкви УПЦ МП в Покровском, которая отслеживала для оккупантов маршруты движения украинских войск. Для этого она установила видеокамеру под куполом храма.

Третий фигурант – 34-летний работник "Укрзалізниці" из города Родинское, который передавал ФСБ локации мостов, по которым движутся колонны ВСУ на восточный фронт.

На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, суд признал злоумышленников виновными по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Они получили по 15 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове поймали информатора государства-агрессора, который собирал для российских оккупационных войск локации региональных пунктов базирования и маршруты перемещения Сил обороны Украины, в основном – на Изюмском направлении. Задание врага выполнял 22-летний работник местного сельхозпредприятия.

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