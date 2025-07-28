Пашинский выиграл суд у Deutsche Welle по фейку о завышенных ценах на оружие

Глава Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Сергей Пашинский заявил, что выиграл судебное дело против немецкого вещателя Deutsche Welle

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Об этом Сергей Пашинский написал в Facebook.

Киевский апелляционный суд признал недостоверной информацию Deutsche Welle о якобы завышенных ценах на оружие из-за Сергея Пашинского.

"Обидно было прочитать 13 августа 2023 года на немецком государственном ресурсе Deutsche Welle, что якобы "Украина покупает оружие через Пашинского в разы дороже". Эта циничная ложь могла появиться исключительно по заказу спецслужб РФ", – говорится в сообщении.

По словам Пашинского, он был вынужден обратиться в суд в защиту чести, достоинства и деловой репутации. В результате Deutsche Welle обязали опровергнуть обнародованную информацию. Решение вступило в законную силу.

"Искренне надеюсь, что она никоим образом не повлияет на ту огромную помощь, которую оказывает Германия Украине. Также надеюсь, что действия лиц, причастных к этой информационной провокации, будут должным образом оценены и правительством Германии, и Deutsche Welle", – добавил Сергей Пашинский.