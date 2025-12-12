Отправляли подчиненных работать на СТО: ГБР сообщило о подозрении должностным лицам воинской части в Хмельницкой области. Фото

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении служащим воинской части в Хмельницкой области, которые вместо службы отправляли бойцов работать на частной СТО. В частности, следователи установили по меньшей мере четырех таких работников.

Видео дня

Об этом говорится на сайте ГБР. За такие действия фигурантам грозит до 12 лет пребывания за решеткой.

Детали дела

Как стало известно, чиновники находили военнослужащих, которые не желали проходить службу, но хотели оставаться в штате подразделения. Таких военных направляли работать на станцию технического обслуживания в Киевской области, где они ремонтировали частные автомобили и фактически зарабатывали деньги в пользу знакомого одного из чиновников.

Следствие установило по меньшей мере четырех военных, которые к тому же отдавали часть своего денежного обеспечения руководству. По предварительным оценкам, сумма ущерба государству в виде необоснованных выплат может превышать 1 млн грн, поскольку схема работала более года.

"Сейчас ГБР исследует служебную документацию части, чтобы установить точный размер ущерба и идентифицировать других возможных причастных", – говорится в сообщении.

Должностным лицам объявлено подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 УК – превышение служебных полномочий военным должностным лицом, совершенное во время военного положения по предварительному сговору группы лиц;

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 УКУ – пособничество в уклонении военнослужащего от выполнения служебных обязанностей в период военного положения, также по предварительному сговору группы лиц.

"За такие действия фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы", – указано в сообщении.

Напомним, на Прикарпатье правоохранители взяли под стражу заместителя начальника районного ТЦК. Его обвиняют в издевательствах над военнообязанными. Во время досудебного расследования следователи выявили ряд случаев превышения власти со стороны офицера-руководителя.

Как писал OBOZ.UA, ранее в ГБР сообщили, что в Одесской области офицер привлек четырех подчиненных к работам в собственном жилье, формально оформленном на тещу, а государство понесло убытки почти на миллион гривен. Сейчас командиру инкриминируют злоупотребление служебным положением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!