Получали боевые выплаты: в Одесской области будут судить командира воинской части, которому бойцы делали ремонт в квартире

Бойцы ремонтировали квартиру своего командира в Одесской области, получая при этом боевые выплаты. По данным следствия, офицер привлек четырех подчиненных к работам в собственном жилье, формально оформленном на тещу, а государство понесло убытки почти на миллион гривен.

Об этом заявили в Государственном бюро расследований. Там добавили, что процессуальное руководство по делу осуществляла Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона. Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.

Ремонт вместо службы

В начале 2025 года командир направил четырех военнослужащих ремонтировать собственную квартиру в городе Подольск, формально оформленную на тещу. В течение января-марта бойцы занимались облицовкой, шпаклеванием, укладкой плитки и установкой сантехники, вместо выполнения боевых задач.

Несмотря на отсутствие на службе, военные продолжали получать боевые выплаты. В апреле работники ГБР задержали фигуранта непосредственно в квартире, когда проверяли выполненные ремонтные работы.

Позиция командира

Свою вину полковник отрицает. По его словам, бойцы якобы помогали ему добровольно во время воздушных тревог. Однако следователи считают эти объяснения безосновательными. Для обеспечения компенсации нанесенного ущерба будет подан гражданский иск.

Сейчас командиру инкриминируют злоупотребление служебным положением по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в Одессе группа неизвестных совершила нападение на военнослужащего, находящегося на реабилитации. Среди нападавших, которые обзывали защитника "тыловой крысой" и применили против него перцовый газ, были сотрудник ТЦК и полицейский. В Одесском областном ТЦК пообещали провести служебное расследование и заверили, что будут оказывать полное содействие следствию.

