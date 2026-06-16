Отходы свозят в котлован в 150 метрах от озера: возле Крюковщины обнаружили стихийную свалку. Фото и видео

Недалеко от Крюковщины Киевской области обнаружена самовольная свалка мусора, образовавшаяся на месте незаконной добычи песка. Котлован, куда свозят мусор, расположен буквально в 150 метрах от озера Крючок, что может повлечь за собой экологические последствия для местности.

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Об этом сообщили журналисты Стопкор, которые и обнаружили стихийную свалку. Кто организовал вывоз отходов в котлован и реагировали ли на ситуацию экологические службы и правоохранительные органы – неизвестно.

Что известно

Отмечается, что свалка расположена недалеко от озера Крючок на землях сельскохозяйственного назначения. Котлован образовался из-за того, что ранее там незаконно добывали песок.

"Раньше на этой территории годами незаконно добывали песок, в результате чего образовались большие котлованы и был поврежден ландшафт", – говорится в материале.

Также на территории имеется строительная техника, в частности экскаватор, однако работы в настоящее время приостановлены из-за погодных условий.

"Из-за продолжительных дождей территория превратилась в болото, и техника не может нормально работать или передвигаться по участку", – отметили в издании.

Мусор в котлован продолжают свозить даже несмотря на отсутствие активных работ по рекультивации. Из-за этого масштаб проблем только увеличивается, а нагрузка на экосистему территории становится сильнее.

В издании предупреждают, что если не прекратить незаконную вывоз мусора в ближайшее время, это может обернуться настоящей экологической катастрофой. Местные жители также бьют тревогу из-за неприятного запаха, резкого ухудшения состояния территории и возможных последствий для окружающей среды и здоровья людей.

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