Операция «Карфаген»: водитель Кропивы вышел под залог, адвокат остался под стражей

Водитель фигуранта операции "Карфаген" Сергей "Камрад" Куций внес залог в размере 3 млн грн и вышел из-под стражи. В то же время Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения в отношении адвоката по делу о предполагаемой легализации имущества.

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В качестве альтернативы содержанию под стражей для адвоката был установлен залог в размере 15 млн грн, однако на данный момент он не внесен. Об этом сообщили в ЦПК и ВАКС.

Водитель Кропивы вышел из СИЗО под залог

Сергей Куций, водитель Сергея Кропивы, смог внести залог в размере 3 млн грн и вышел из-под стражи.

После внесения залога через своего защитника Куций отказался от апелляционной жалобы. Апелляционная палата приняла этот отказ.

Теперь Куций должен выполнять ряд процессуальных обязательств. В частности, он должен являться по каждому вызову детектива, прокурора и суда, сообщать об изменении места жительства и работы, сдать паспорта для выезда за границу, воздерживаться от общения с определенными лицами, в частности с Кропивой и Ивахненко, а также носить электронный браслет.

Сам Сергей Кропива в настоящее время находится под стражей с возможностью внесения залога в размере 120 млн грн.

По версии следствия, Куций был участником преступной организации Кропивы. В частности, он следил за безопасностью во время поездок Кропивы на служебном автомобиле и его встреч с другими людьми, использовал незарегистрированные номерные знаки, получал деньги от лиц, связанных с колл-центрами, и передавал их Кропиве.

Также, по данным следствия, Куций помогал Кропиве общаться с другими участниками организации, участвовал в легализации средств и выполнял другие его поручения.

Адвокат остался под стражей

21 сентября 2026 года Апелляционная палата ВАКС оставила в силе постановление следственного судьи ВАКС от 8 сентября о применении к адвокату меры пресечения в виде содержания под стражей.

В качестве альтернативы суд определил залог в размере 15 млн грн. На данный момент он не внесен, поэтому лицо остается под стражей.

По итогам рассмотрения коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС оставила без удовлетворения апелляционную жалобу защитника. Решение вступило в законную силу с момента оглашения и не подлежит обжалованию в кассационном порядке.

В чём подозревают адвоката

По данным следствия, адвокат подозревается в пособничестве в легализации имущества, полученного преступным путем, и участии в преступной организации. Речь идет о ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 и ч. 2 ст. 255 Уголовного кодекса Украины.

В соответствии с Конституцией Украины лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не доказана в суде.

На прошлой неделе коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС оставила без изменений постановления следственных судей ВАКС относительно мер пресечения в отношении должностного лица Офиса Генерального прокурора и еще одной подозреваемой.

Что предшествовало

В начале сентября НАБУ и САП провели обыски в кабинетах Офиса генпрокурора. В ответ Кравченко опубликовал материалы, среди которых — протоколы обыска, и обвинил антикоррупционные органы в изъятии материалов дел в отношении их же сотрудников, а также документов о негласных следственных действиях.

14 сентября Кравченко сообщил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса, в частности в связи с якобы подделкой документов для получения неправомерной выгоды.

На фоне происходящего Кравченко заявил об отставке и в ночь на 14 сентября пересек государственную границу Украины на служебном автомобиле, объяснив выезд пятидневной командировкой в Париж.

В Офисе генпрокурора сначала заявили, что не располагают подробной информацией о поездке, а ГПСУ отметила, что пропуск осуществлялся при наличии официальных документов, дающих право на выезд.

Как сообщал OBOZ.UA, в рамках операции "Карфаген" в Офисе генерального прокурора отстранили от должности семерых сотрудников. А 15 сентября народные депутаты проголосовали за отставку Кравченко. Соответствующее решение поддержали 317 парламентариев. В свою очередь, глава государства вечером уже подписал указ об увольнении чиновника.

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