Обратиться в Австрию относительно экстрадиции Лагуна могут как Минюст, так и Офис Генпрокурора – медиа

Бывшего владельца обанкротившегося "Дельта банка" Николая Лагуна могут экстрадировать из Австрии как по представлению Офиса Генерального прокурора, так и по обращению Министерства юстиции Украины. Все будет зависеть от того, в рамках какого из более 10 уголовных дел будет сформировано соответствующее ходатайство и представление.

Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на издание "Коротко.Про".

Журналисты подробно исследовали процедуру экстрадиции и пришли к выводу, что в случае, если дело находится на стадии досудебного расследования, соответствующее представление готовит следователь Нацполиции или детектив НАБУ, а передает иностранным компетентным органам Офис Генерального прокурора. В случае же, если дело находится уже на стадии судебного разбирательства – как в случае с экс-главой правления "Приватбанка" Александром Дубилетом – то соответствующее постановление выносит суд. Следующим шагом должно стать направление запроса в Министерство юстиции Израиля через Министерство юстиции Украины.

Тема экстрадиции стала вновь резонансной после сообщения о том, что Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры об экстрадиции Дубилета в Украину, отмечает издание. Дело, где бывший глава некогда крупнейшего частного банка Украины фигурирует в качестве обвиняемого, суд начал рассматривать по существу в августе 2025. Ранее стало известно, что перед Офисом Генерального прокурора вопрос об экстрадиции из Израиля фигурантов "дела Мидас" инициировало Национальное антикоррупционное бюро, поскольку их дело еще находится на стадии досудебного рассмотрения.

По мнению авторов, с обращением о выдаче Украине наиболее запрашиваемого к экстрадиции предпринимателя - экс-владельца "Дельта Банка" Николая Лагуна – в компетентные органы Австрии могут обратиться как Минюст, так и Офис Генпрокурора, поскольку часть уголовных производств в отношении него находится на досудебной стадии, а часть – уже слушают суды.

Среди дел, которые уже в судах, издание приводит хищение 248,1 млн грн на кредитных схемах 2012-2015. Обвинительный акт направлен в Печерский районный суд Киева в апреле 2023 года. Суд сначала закрыл производство из-за "поправки Лозового" (истечение сроков расследования), но ОГП обжаловал это решение.

Еще одно дело в суде – вывод $76,5 млн (896,9 млн грн) через нерезидента, его рассматривает Шевченковский районный суд Киева. Обвинительный акт направлен в апреле 2023 года. 30 октября 2023 года суд объявил Лагуна в розыск на территории Украины, производство остановлено.

Третий кейс – уклонение от уплаты налогов на более 33 млн грн., которое рассматривает Печерский районный суд. Лагун участвовал в подготовительных заседаниях в сентябре-октябре 2024 года из Вены через видеосвязь. 22 октября 2024 года Печерский суд объявил его в международный розыск и остановил производство.

Остальные дела находятся на стадии досудебного расследования. Некоторые длятся более 10 лет. Например, производство о хищении 4,1 млрд грн из рефинансирования НБУ – с апреля 2014 года. Еще одно дело ведет СБУ – это мошенничество с аккредитивами Укрэксимбанка на $150 млн. Другое производство касается хищения 1,43 млрд грн средств этого госучреждения. Лагуну инкриминируют сговор по кредитной сделке и последующему выкупу прав требования к "Ильичевскому" и "Одесскому масложировым комбинатам". Также на стадии расследования находится фиктивное увеличение уставного капитала "Дельта банка" на 1,5 млрд грн в 2011-2012 гг.

"Таким образом, при желании правоохранительных и судебных органов, по экстрадиции Лагуна из Австрии можно обратиться на любой из стадий и по любому из обвинений – от неуплаты налогов до мошеннических схем с выводом рефинансирования НБУ. Другое дело, что суды и правоохранительная система уже более 10 лет фактически игнорируют необходимость привлечения к ответственности автора одного из крупнейших банкротств за всю историю экономики независимой Украины, за которое заплатили налогоплательщики из своих карманов через займы для Фонда гарантирования вкладов физлиц из бюджета. Только по этому эпизоду сумма убытков, нанесенных деятельностью Лагуна, превышает 23 млрд грн., тогда как общая сумма нанесенного ущерба - в том числе, из-за хищения средств рефинансирования НБУ и кредитов от государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка - более 1,5 млрд долларов. Сумма, ради которой экстрадиционные процессы, возможно, стоило бы ускорить", – заключает издание.