Обманули граждан почти на 3 млн грн: на Днепровщине задержали банду псевдобанкиров. Фото

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили организованную группу мошенников, которая через фальшивые колл-центры выманивала у украинцев деньги по схеме "звонок из банка". По данным следствия, злоумышленники обманули по меньшей мере 22 человека почти на 3 миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как действовали мошенники

По информации полиции, участники группировки звонили гражданам и выдавали себя за сотрудников банков.

Мошенники сообщали людям о якобы подозрительных транзакциях, попытках оформления кредитов или блокировки банковских карт.

Используя методы социальной инженерии, злоумышленники входили в доверие к потерпевшим и убеждали их переводить деньги на так называемые "безопасные счета".

На самом деле средства поступали на подконтрольные счета дропов, которые использовались для вывода денег.

Часть звонков осуществляли с оккупированных территорий

В полиции сообщили, что часть звонков потерпевшим поступала с временно оккупированных территорий Украины.

Сейчас следователи установили уже 22 потерпевших, а общая сумма ущерба составляет почти 3 миллиона гривен.

Правоохранители не исключают, что количество обманутых людей может быть больше и возрастет в ходе дела.

Полиция провела десятки обысков

В рамках спецоперации правоохранители провели 40 обысков по местам жительства фигурантов, в транспортных средствах и помещениях, которые использовались для мошеннической деятельности.

Во время следственных действий изъяли десятки единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, SIM-карты, банковские карты, наличные и черновую документацию.

Также правоохранители получили другие доказательства, подтверждающие причастность фигурантов к работе мошеннических колл-центров.

Какое наказание ожидает мошенников

По данным Нацполиции, десяти фигурантам уже сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

Суд уже избрал восьмерым подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех участников схемы, возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности и точной суммы нанесенного ущерба.

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время финансовое мошенничество в Украине, в частности с банковскими счетами, стало значительно более технологичным и персонализированным. Злоумышленники начали активнее использовать искусственный интеллект (ИИ) для создания фейковых звонков, сообщений, поддельных сайтов и мошеннических онлайн-предложений, которые все труднее отличить от настоящих.

