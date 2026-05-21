Мошенники массово подключили ИИ: украинцев атакуют "идеальные" фейковые звонки и сообщения

За первые пять месяцев 2026 года финансовое мошенничество в Украине, в том числе с банковскими счетами, стало значительно технологичнее и персонализированнее. Злоумышленники стали активнее использовать искусственный интеллект (ИИ) для создания фейковых звонков, сообщений, поддельных сайтов и мошеннических онлайн-предложений, которые все труднее отличить от настоящих.

Главное же изменение заключается в том, что ИИ помог мошенникам масштабировать уже знакомые схемы – социальную инженерию, фишинг, фейковые звонки "из банка", псевдосборы и т.д. Об этом OBOZ.UA рассказала заместитель председателя правления Глобус Банк Анна Довгальская.

"Искусственный интеллект только углубляет угрозу. Он делает сообщения более убедительными, звонки – правдоподобными, а атаки значительно быстрее", – объяснила банкир.

Дело в том, что ИИ позволяет персонализировать атаки. Для этого используют открытые данные из соцсетей, мессенджеров, профессиональных профилей или публичных фото. В сообщениях могут упоминать место работы человека, имя руководителя, недавние поездки или сервисы, которыми он пользуется.

Примечательно, что количество мошеннических операций с платежными картами в 2025 году сократилось на 5% – до 256 тыс. случаев(данные Национального банка Украины). В то же время:

общая сумма убытков выросла почти на четверть и достигла 1,4 млрд грн;

и достигла 1,4 млрд грн; средняя сумма одной незаконной операции увеличилась на 30% – до 5536 грн;

83% всех мошеннических операций происходили через интернет ;

; 90% убытков были связаны именно с социальной инженерией.

Какие схемы обмана самые популярные у мошенников

Самой распространенной схемой остаются звонки и сообщения якобы от работников банков, мобильных операторов или государственных учреждений. Человека в таком сценарии пытаются напугать:

"подозрительной операцией";

блокировкой счета;

необходимостью "срочно защитить средства".

Суть схемы заключается исключительно в психологических манипуляциях. Под давлением жертвы самостоятельно сообщают реквизиты карт, CVV-коды или пароли из SMS.

Отдельной проблемой стал AI-фишинг. Мошенники создают поддельные сайты банков, маркетплейсов, служб доставки или благотворительных фондов, которые выглядят почти идентично настоящим. По словам Довгальской, более 80% современных фишинговых писем уже имеют признаки использования искусственного интеллекта.

Банкир также предупредила о распространении deepfake-технологий. Мошенники могут подделывать голоса и видео реальных людей, используя короткие аудиозаписи из соцсетей или мессенджеров.

"В самых простых случаях человеку звонят от имени родственника или друга и просят срочно перевести деньги. В более сложных схемах могут имитировать голос руководителя компании и требовать немедленного платежа", – отметила Довгальская.

По оценкам экспертов, в некоторых AI-атаках уровень переходов по фишинговым ссылкам может достигать 54%. В обычном массовом фишинге этот показатель составляет около 2,7%.

Как защититься от ИИ-мошенничества

Украинцам советуют придерживаться нескольких базовых правил цифровой безопасности, ведь главная цель мошенников – заставить человека самостоятельно передать доступ к деньгам или подтвердить операцию. Чтобы минимизировать риски, стоит:

никому не сообщать CVV-код, PIN-код, одноразовые пароли с SMS и данные для входа в онлайн-банкинг;

не переходить по подозрительным ссылкам из SMS, мессенджеров или электронной почты;

внимательно проверять адрес сайта перед вводом данных карты;

использовать только официальные приложения из App Store или Google Play;

завершать разговор, если "работник банка" требует срочных действий или перевода средств;

проверять просьбу о деньгах через другой канал связи, даже если сообщение поступило от знакомого человека;

подключить двухфакторную аутентификацию для банковских приложений, почты и мессенджеров;

идентифицировать SIM-карту у мобильного оператора, чтобы уменьшить риск похищения финансового номера.

Довгальская отмечает, что одни из главных инструментов мошенников – это спешка и психологическое давление. Если человека пугают блокировкой счета, потерей денег или заставляют действовать "прямо сейчас", стоит сделать паузу и проверить информацию.

