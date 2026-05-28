Обманул граждан Сингапура и Гонконга на 1,6 млн грн: в Хмельницкой области задержали кибермошенника. Фото

В Хмельницкой области правоохранители разоблачили кибермошенника, который организовал схему с использованием подставной фирмы и платежного терминала. Через нее он проводил незаконные транзакции с карточными данными иностранных граждан. Часть средств банк успел заблокировать.

Однако было выведено более 1,6 млн грн. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Злоумышленник использовал чужой паспорт с собственным фото для регистрации фиктивной гостиничной компании в одном из городов Хмельницкой области. После аренды помещения он открыл банковский счет и подключил POS-терминал, который стал ключевым элементом схемы.

В дальнейшем фигурант получил реквизиты банковских карт граждан Сингапура и Гонконга от неустановленных лиц и начал проводить через терминал транзакции. Общая сумма операций превысила 2,3 млн грн, однако часть средств – около 700 тыс. грн – банк заблокировал из-за подозрительной активности.

Остальную сумму, а именно более 1,6 млн грн – мошенник успел обналичить через банкоматы и перевести на другие счета. Сейчас ему сообщено о подозрении, за что предусмотрено до 12 лет лишения свободы.

