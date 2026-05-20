Украинские хакеры украли 11 млн грн у пользователей онлайн-платформ из США: как "работала" группировка из Одессы

В Одессе правоохранители разоблачили участников международной хакерской группировки, которую подозревают в кибератаках на пользователей американских онлайн-платформ. По предварительным оценкам, убытки превысили 250 тыс. долларов, то есть более 11 млн грн по текущему курсу.

Видео дня

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. По данным следствия, группа могла действовать с территории Украины и атаковать пользователей международных торговых интернет-платформ в США. К расследованию привлечены прокуроры, Нацполиция и киберполиция Одесской области.

Правоохранители 12 мая провели обыски в Одессе по местам проживания вероятных участников схемы. Во время следственных действий изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны.

Следствие установило, что фигуранты использовали вредоносное программное обеспечение для получения несанкционированного доступа к устройствам пользователей иностранных онлайн-платформ. После этого, по версии правоохранителей, они получали логины и пароли к аккаунтам и передавали данные на подконтрольные серверы.

В дальнейшем похищенные учетные записи использовали для входа в аккаунты граждан США на международных торговых площадках. Через чужие профили оформляли покупки с использованием банковских карт. Пользователи даже не знали, что их аккаунты и платежные данные используют для оплаты сторонних заказов.

Также правоохранители проверяют операции с применением механизма обратных платежей (chargeback). Это процедура возврата средств через банк или платежную систему, когда владелец карты оспаривает транзакцию, а расходы ложатся на саму платформу.

Сейчас продолжается анализ изъятого оборудования. Следователи устанавливают полный круг причастных лиц и проверяют другие возможные эпизоды деятельности группы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине схватили банду хакеров, которые обокрали игроков Roblox на 10 млн грн. Участники группы использовали похищенные cookie-файлы, которые позволяли входить в учетные записи без пароля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!