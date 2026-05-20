Украинские хакеры украли 11 млн грн у пользователей онлайн-платформ из США: как "работала" группировка из Одессы
В Одессе правоохранители разоблачили участников международной хакерской группировки, которую подозревают в кибератаках на пользователей американских онлайн-платформ. По предварительным оценкам, убытки превысили 250 тыс. долларов, то есть более 11 млн грн по текущему курсу.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. По данным следствия, группа могла действовать с территории Украины и атаковать пользователей международных торговых интернет-платформ в США. К расследованию привлечены прокуроры, Нацполиция и киберполиция Одесской области.
Правоохранители 12 мая провели обыски в Одессе по местам проживания вероятных участников схемы. Во время следственных действий изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны.
Следствие установило, что фигуранты использовали вредоносное программное обеспечение для получения несанкционированного доступа к устройствам пользователей иностранных онлайн-платформ. После этого, по версии правоохранителей, они получали логины и пароли к аккаунтам и передавали данные на подконтрольные серверы.
В дальнейшем похищенные учетные записи использовали для входа в аккаунты граждан США на международных торговых площадках. Через чужие профили оформляли покупки с использованием банковских карт. Пользователи даже не знали, что их аккаунты и платежные данные используют для оплаты сторонних заказов.
Также правоохранители проверяют операции с применением механизма обратных платежей (chargeback). Это процедура возврата средств через банк или платежную систему, когда владелец карты оспаривает транзакцию, а расходы ложатся на саму платформу.
Сейчас продолжается анализ изъятого оборудования. Следователи устанавливают полный круг причастных лиц и проверяют другие возможные эпизоды деятельности группы.
