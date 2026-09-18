«Наварились» на банкротстве? Почему дело «НИКО» представляет угрозу для украинского производителя лекарств

Процедура неплатежеспособности должна урегулировать долги компании, а не создавать проблемы тем, кто работает. Но в деле о банкротстве ООО "НИКО" под ударом оказался посторонний участник рынка — украинский производитель лекарств "ФАРМАСЕЛ", пишет украинский журналист, политолог, блогер и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

Видео дня

1 апреля 2026 года Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу "НИКО" и признал требования четырёх кредиторов на сумму 270,9 млн грн. При этом в собственной финансовой отчетности "НИКО" обязательства составляли около 174,2 млн грн. Разница – почти 100 млн.

Все четыре кредитора и представители сторон связаны с владельцем "НИКО" Сергеем Дядечко или с УКА "Альпари". Требования на сумму 201,2 млн грн – около 74% реестра кредиторов — представляли адвокаты с нотариально заверенными доверенностями от самого владельца компании. По словам журналиста, это указывает на потенциальные признаки управляемого банкротства.

Кроме того, расследование "СтопКору" добавляет контекста. Дядечко контролировал 99,99% акций банка "Союз", который НБУ ликвидировал в 2016 году из-за системных нарушений законодательства в сфере противодействия отмыванию средств. В материалах уголовного производства по делу о возможном финансировании "ДНР" фигурировали банк "Союз" и связанный с Дядечко инвестиционный фонд – по версии следствия, из-за операций с ценными бумагами. "СтопКор" также приводит данные о финансовых схемах 2013–2014 годов, в результате которых возникла фиктивная дебиторская задолженность на сумму свыше 115 млн грн, а ряд связанных компаний впоследствии обанкротился. В 2022 году Дядечко продал значительную долю в AS Monaco Basket российскому предпринимателю Алексею Федоричеву; часть его бизнес-окружения фигурирует в санкционных списках и международных базах данных.

Отдельной проверки требует период, когда учредителем "НИКО" была панамская Horizonix Capital Corp. Она вошла в состав владельцев в декабре 2024 года и вышла незадолго до возбуждения дела о банкротстве в 2026-м, после чего контроль вернулся к Дядечко. Что происходило в это время с активами, долгами и обязательствами компании – еще предстоит установить.

По словам политолога, главной мишенью имущественных претензий стал внешний контрагент. Арбитражный управляющий подал в "ФАРМАСЕЛ" два иска на общую сумму 58,9 млн грн — и на эту же сумму арестованы средства фармпроизводителя. Один из споров касается договора о продвижении лекарственных средств. "ФАРМАСЕЛ" утверждает, что в рамках этого договора было проведено более 124 тысяч профессиональных визитов, привлечено 79 медицинских представителей, охвачено 1065 медицинских учреждений в 24 областях. 27 августа суд первой инстанции удовлетворил оба иска. Компания готовит апелляцию.

"ФАРМАСЕЛ" – действующий украинский производитель лекарств со статусом критически важного предприятия. Здесь работают 211 человек, за 2025 год уплачено 28,52 млн грн налогов, а ежемесячно только на зарплаты требуется около 8,86 млн грн. После оккупации Донбасса россиянами компания возобновила производство через контрактные площадки в Германии и Греции, а впоследствии создала собственное производство в Броварах. Портфель – около 40 препаратов, в том числе для экстренной и неотложной помощи.

Арест 58,9 млн грн оборотных средств – это прямые риски для закупки субстанций и упаковки, лабораторного контроля, энергоносителей, логистики, налогов и зарплат.

Вопрос уже выходит за рамки двух договоров. Претензии к внешнему контрагенту рассматриваются жестко, тогда как происхождение долгов "НИКО" и операции связанных структур не получают такого же внимания. Журналист Сазонов подчеркивает: правоохранительным органам в этой истории есть что проверять.

"Если из-за банкротства "НИКО" будет парализована работа "ФАРМАСЕЛА", речь пойдет уже о риске второго банкротства. И тогда возникает главный вопрос: в чьих интересах на самом деле работает эта процедура?" – подытожил он.