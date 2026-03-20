Нацполиция проводит 70 обысков в медучреждениях по всей Украине: что происходит. Фото

Одновременно 70 обысков правоохранители проводят в украинских медучреждениях из-за подозрений в незаконном использовании бюджетных денег. Следствие проверяет возможное присвоение средств.

Предварительно убытки оцениваются в сотни миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

По данным правоохранителей, деньги, которые должны были идти на лечение украинцев в рамках программ медицинских гарантий, могли присваивать через специальные схемы. Речь идет о фиктивных медицинских услугах и внесении ложных данных в электронную систему здравоохранения.

Дело расследуется по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет о присвоении и растрате имущества (ст. 191 УКУ), злоупотреблении властью или служебным положением (ст. 364 УКУ), служебном подлоге (ст. 366 УКУ), вмешательстве в работу автоматизированных систем (ст. 362 УКУ), служебной халатности (ст. 367 УКУ) и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 209 УКУ). Максимальное наказание по этим статьям – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Обыски проводят следователи Главного следственного управления Нацполиции вместе с оперативниками Департамента стратегических расследований и региональными подразделениями. К работе также привлечены прокуратура, Министерство здравоохранения и Национальная служба здоровья Украины.

По состоянию на момент публикации, продолжаются следственные действия.

