Нападение на авто ТЦК в Каменце-Подольском: в ситуацию вмешался главком Сырский

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский отреагировал на столкновение между работниками ТЦК и гражданскими в Каменце-Подольском. Главком распорядился провести служебное расследование массовой драки, которая между ними произошла.

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Об этом сообщила Военная служба правопорядка в ВСУ. В Службе отметили, что действия гражданских граждан могут квалифицироваться как препятствование законной деятельности представителей ТЦК.

В ходе инцидента травмы получили военные и гражданские лица, а также повреждено служебное транспортное средство, отметили в ВСП ВСУ.

"С целью установления причин и условий, способствовавших возникновению конфликта Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины определена задача Военной службе правопорядка Вооруженных Сил Украины провести служебное расследование. Также оказывается всестороннее содействие правоохранительным органам в проведении досудебного расследования уголовного преступления", – говорится в сообщении.

Военная служба правопорядка ВСУ считает это препятствием законной деятельности ТЦК, и будет сотрудничать с правоохранительными органами в досудебном расследовании.

Напомним, что в ВСУ расследуют инцидент в Каменце-Подольском, где группа людей вступила в столкновение с работниками ТЦК и СП. Люди заблокировали служебный автомобиль и порезали ему шины.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 мая в городе Каменец-Подольский 100 человек атаковали служебный автомобиль ТЦК. По информации Хмельницкого областного ТЦК и СП, транспортное средство мобильной группы оповещения было повреждено, а действия граждан имели признаки организованного сопротивления выполнению служебных обязанностей представителями ВСУ.

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