В Одесской области разоблачили схему переправки мужчин в Молдову: задержаны жители разных областей. Фото

Украинские пограничники в Одесской области разоблачили очередную схему переправки военнообязанных граждан в Молдову. Незаконное пересечение государственной границы стоило "клиентам" организатора схемы от 130 до 150 тысяч гривен.

Видео дня

При попытке перейти границу задержали семерых украинцев из четырех регионов нашего государства. Подробности раскрыли в Южном региональном управлении ГПСУ.

Что известно

Схему незаконной переправки граждан через границу между Украиной и Молдовой разоблачили пограничники Подольского отряда.

Вблизи одного из сел Подольского района они задержали семерых мужчин из Харьковской, Винницкой, Житомирской и Запорожской областей. Выявить потенциальных нарушителей в максимально сжатые сроки помогла оперативная информация.

"Как выяснилось, мужчины с помощью одного из мессенджеров организовали попытку нелегального пересечения приднестровского участка украинско-молдавской границы. Руководил их действиями администратор, который за вознаграждение обещал беспрепятственно переправить за границу. В случае удачной операции каждый из них должен был заплатить от 130 до 150 тысяч гривен на криптокошелек проводника, но их план разоблачили пограничники",– указано в сообщении.

Сейчас на задержанных составлены админпротоколы по ст. 204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины), дела направлены в суд.

Что предшествовало

Ранее в этом месяце пограничники сорвали схему незаконного пересечения границы Украины с помощью фур. "VIP-места" в них организаторы схемы продавали за $10 500.

Также сообщалось, как при попытке нелегального пересечения границы уклонист застрял в болоте и позвонил пограничникам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!