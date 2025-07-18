'Клиенты' заплатили более 30 тыс. евро: на Буковине разоблачили схему с переправкой мужчин через границу в Молдову. Фото

Украинские правоохранители разоблачили еще один канал незаконной переправки военнообязанных мужчин на территорию других стран. Так, в Черновицкой области в грузовом микроавтобусе везли трех мужчин призывного возраста, которые намеревались нелегально попасть в Молдову.

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Об этом в пятницу, 18 июля, сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Схему организовал житель приграничья, она заключалась в том, чтобы вывозить мужчин за границу вне установленных пунктов пропуска.

Для этого он подыскивал желающих избежать мобилизации и обеспечивал им нелегальный маршрут через участок ответственности отдела пограничной службы "Кельменцы".

"Доставку трех граждан в пограничную полосу осуществляли из Хмельницкой области грузовым микроавтобусом, который правоохранители остановили на окраине одного из приграничных сел. Выяснилось, что пассажиры – жители Хмельницкой, Киевской и Тернопольской областей – за нелегальное путешествие в Молдову заплатили в целом более 30 тысяч евро", – рассказали пограничники.

В отношении пассажиров составлены административные материалы за попытку незаконного пересечения государственной границы. А организатор задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, на Закарпатье пограничники задержали автомобиль скорой помощи, который на самом деле оказался прикрытием для организации незаконного выезда за границу. За рулем – не медики, а переправщики, а внутри – мужчина призывного возраста, который за 10 тысяч долларов надеялся попасть в Румынию, чтобы уклониться от мобилизации.

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