СБУ задержала российского информатора, который корректировал вражеские удары по артиллерии ВСУ в Харьковской области. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Харьковской области мужчину, который передавал российской стороне данные о позициях Сил обороны. Он вел разведку вблизи линии боевого соприкосновения на Вовчанском направлении, примерно в 10 км от фронта.

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Об этом сообщила СБУ в Telegram. По данным ведомства, фигуранта задержали во время разведывательной вылазки, а одновременно с операцией правоохранители обеспечили безопасность места дислокации украинских военных.

Как установило расследование, среди основных целей оккупантов были позиции ствольной артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы противника.

По оперативным данным, в случае получения координат украинских войск россияне планировали нанести по ним прицельные удары сверхтяжелыми управляемыми авиационными бомбами.

Сотрудники СБУ задержали информатора "на горячем" во время разведки вблизи передовой. Для этого он использовал собственный автомобиль, а свою поездку выдавал за рыбалку.

Согласно материалам дела, фигурант — безработный житель Чугуевского района, который попал в поле зрения российских спецслужб, когда искал "легкие" заработки в Telegram-каналах.

По указаниям кураторов из РФ он объезжал территорию вблизи линии боевого соприкосновения и фиксировал места расположения украинских войск.

Во время задержания у мужчины изъяли смартфон, с помощью которого он собирал разведданные и поддерживал связь с российской стороной.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о несанкционированном распространении информации о перемещении или размещении ВСУ или других воинских формирований, совершенном в условиях военного положения.

В настоящее время мужчина находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Кропивницком СБУ задержала агента ФСБ, который наводил ракетно-дроновые атаки на объекты топливно-энергетической инфраструктуры центрального региона Украины. Его поймали "на горячем" во время доразведки вблизи инфраструктурного объекта, который российские войска планировали атаковать.

Как установило расследование, российская спецслужба завербовала местного безработного через Telegram-каналы, где он искал возможность "быстро" заработать. По заданию куратора из РФ мужчина собирал данные о потенциальных целях и передавал их российской стороне.

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