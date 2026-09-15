СБУ разоблачила одного из руководителей известной политической силы и бывшего заместителя главы ГСЧС, которые готовили ряд терактов и покушение на активиста

Служба безопасности Украины предотвратила серию терактов, поджогов и заказного нападения, которые готовились в различных регионах страны. Среди фигурантов дела – бывший заместитель главы ГСЧС и руководитель Черниговской областной организации известной политической силы, который находится за границей.

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По данным СБУ, злоумышленники планировали взрывы, поджоги и покушение на местного активиста. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Какие теракты готовили

В СБУ сообщили, что в результате многоэтапной операции было предъявлено подозрение бывшему заместителю главы ГСЧС и его сообщникам, которые готовили покушение на общественного активиста.

Отдельно правоохранители задокументировали деятельность главы Черниговской областной организации известной политической силы. По данным следствия, находясь за пределами Украины, он организовывал и финансировал теракты и поджоги на севере и западе страны.

В частности, участники группы планировали взорвать строительный кран возле жилого комплекса в Чернигове. По замыслу организаторов, после взрыва конструкция должна была обрушиться на многоквартирный дом и гражданские автомобили, что могло привести к многочисленным жертвам.

Для поиска исполнителей фигуранты использовали связи в криминальной среде. Одной из таких задач занимался еще один лидер группировки, который прикрывался должностью руководителя регионального отделения общественной организации.

В СБУ отметили, что деятельность группы с самого начала документировалась сотрудниками спецслужбы. Правоохранители провели оперативную комбинацию, в рамках которой в группировку внедрили подконтрольных лиц и имитировали взрыв.

Взрыв возле ТЦК и покушение на активиста

Таким образом СБУ предотвратила еще один теракт – подрыв здания ТЦК в Прикарпатье. "Исполнители" по инструкциям организаторов изготовили самодельное взрывное устройство на основе пластида и электродетонаторов, которое планировали забросить в окно административного здания.

При содействии руководства ТЦК и СП Ивано-Франковской области сотрудники СБУ имитировали взрыв на территории административного здания.

После этого бывший сотрудник ГСЧС, по данным следствия, заказал взрыв частных домов председателя и двух судей Черниговского апелляционного суда. Именно они в 2024 году приговорили его к семи годам лишения свободы за угон автомобиля.

Кроме того, бывший чиновник заказал нападение на местного активиста – блогера из Черниговской области. По данным СБУ, исполнитель должен был прострелить ему конечности из огнестрельного оружия и облить серной кислотой.

Покушение, а также запланированные теракты и поджоги правоохранители предотвратили в рамках мер по пресечению преступлений.

Какие подозрения были предъявлены фигурантам

Организаторам и участникам группы было предъявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности по:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (завершённое покушение на совершение террористического акта);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 121 (завершенное покушение на умышленное причинение тяжких телесных повреждений);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 378 (подготовка к умышленному уничтожению или повреждению имущества судьи, совершенная путем поджога или взрыва);

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

Кроме того, заочно сообщили о подозрении "спонсору" группировки – руководителю черниговского отделения политической силы – и его сообщнику, которые находятся за границей.

Обоих фигурантов планируют объявить в международный розыск.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове СБУ задержала агентурную пару российской военной разведки – военнослужащего ВСУ и его жену. По заданию врага мужчина мобилизовался в ВСУ, где собирал сведения об украинских военных объектах и передавал их российской стороне.

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